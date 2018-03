El Síndic de Greuges denuncia l'actuació policial de l'1-O i demana al govern espanyol que dialogui amb els independentistes

El síndic, Rafael Ribó, ha presentat el seu informe referent a l'1 d'octubre davant del ple del Parlament. Ribó ha criticat la "judicialització" del conflicte català. "Enfocar un tema com aquest amb mesures penals és no fer cas del que s'havia legislat i desbordar les previsions de proporcionalitat i prudència", ha afirmat. El síndic s'ha mostrat indignat per l'actuació policial dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant el dia del referèndum: "Per què es va intervenir en unes poblacions i no en unes altres? Per què hi va haver agressions a gent absolutament pacífica amb una papereta a la mà?" Una actuació policial que Ribó ha assegurat que l'Estat es va comprometre davant de la Unió Europa a investigar, però que encara no ho ha fet, ha lamentat.

Rafael Ribó també ha explicat que, després del referèndum, va intentar "trobar fils de contacte" entre la Generalitat i la Moncloa, però que els esforços van acabar amb "fracàs". En aquest sentit, ha subratllat que és totalment necessari el diàleg entre les dues parts i que s'abandonin les "posicions d'unilateralitat". Ribó, a més, ha retret al govern espanyol que dialogués amb ETA per posar fi al terrorisme però no ho hagi fet amb el moviment independentista.

Davant dels diputats de la cambra catalana, el síndic també ha denunciat la "vulneració" de drets com el de participació i reunió, i també de la llibertat d'expressió. Per a Rafael Ribó, la fiscalia i el poder judicial tampoc no han actuat amb "proporcionalitat" i ha apuntat directament al govern espanyol per haver intervingut les finances de la Generalitat abans que s'apliqués l'article 155, una aplicació que ha qualificat de "desproporcionada".

Ciutadans: "El síndic és un engranatge del Procés"

La intervenció de Ribó l'ha contestat de manera contundent el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha criticat durament l'informe presentat pel síndic i l'ha acusat de ser "un engranatge" més del Procés. "És el síndic del Procés", li ha etzibat Carrizosa. Ciutadans considera que Ribó no ha incorporat a l'informe els diners que, segons el portaveu de la formació taronja, el Govern es va gastar per fer el referèndum. "Quan Jordi Sànchez va estar rodejant la seu del departament d'Economia era perquè estava protegint les proves sobre els diners públics destinats al referèndum", ha afirmat.

Precisament, l'expresident de l'ANC ha sigut un altre dels punts de fricció entre Carrizosa i Ribó, ja que el diputat de Ciutadans ha afirmat que Jordi Sànchez va cobrar "8.000 euros al mes de la fundació Pompeu Fabra" i ha acusat el síndic d'haver-hi intervingut perquè això fos així, una acusació que Rafael Ribó ha lamentat: "Em dol profundament que s'acusi algú que no pot comunicar-se, és injust i poc democràtic".

La diputada del PSC - Units per Avançar Assumpta Escarp ha assegurat que el seu grup comparteix part de l'informe fet pel síndic, però ha demanat que s'ampliï i també es respongui a preguntes com: "Es va pressionar a alcaldes de pobles i ciutats perquè deixessin locals dels seus municipis per a l'1 d'octubre? Es van malversar fons?". Escarp també ha censurat "l'ús de la força desproporcionada" de la policia el dia del referèndum. Malgrat tot, la diputada socialista no ha avalat la defensa del referèndum que es va fer a l'octubre perquè no va ser pactat i va ser "il·legal", perquè es va fer d'acord amb una llei "suspesa".

Per la seva banda, el diputat del PP Santi Rodríguez ha retret al síndic que hagi fet un informe només per a "dos milions" de catalans i no per als 7 milions i mig que viuen a Catalunya. Rodríguez ha criticat que només hagi tingut en compte una part dels fets previs i posteriors a l'1-O: "Només tenen drets els membres d'una sindicatura electoral il·legal i no una comitiva judicial que desenvolupa la seva tasca?". El diputat popular també ha contestat al diputat de JxCat Antoni Morral, que ha assegurat que no hi havia "fractura social" a Catalunya: "Surti de les manifestacions independentistes, treguis el llaç i acompanyi un regidor del PP pel territori".

Suport unànime del sobiranisme a l'informe

Antoni Morral ha pujat al faristol per enviar un missatge directe a Ciutadans: "La fractura social de què parlen no es viu al carrer, vostès viuen de la fractura i per això volen alimentar-la. Hem de treballar per ser un sol poble". Morral ha reiterat la predisposició de l'independentisme a dialogar amb l'estat espanyol. "Dos no dialoguen si un no vol", ha lamentat.

En la mateixa línia s'ha expressat la diputada d'ERC Adriana Delgado. La representant dels republicans ha defensat l'informe del síndic sobre l'1-O com una manera de denunciar la "vulneració" de drets i llibertats a Catalunya i ha dit que l'informe "pica a qui no hi està d'acord", ha etzibat dirigint-se a la bancada de Ciutadans. "Davant una actitud digna, el govern espanyol va respondre de forma desproporcionada davant dels que volíem exercir la democràcia", ha defensat Delgado.

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha reiterat que l'1 d'octubre va suposar la "voladura de l'estat de dret" i ha tornat a remarcar que l'independentisme viu "una causa general", que el dia del referèndum va viure un "càstig col·lectiu indiscriminat". Aragonés ha criticat, a més, que la fiscalia no hagi obert cap investigació sobre la "violència policial" de l'1-O i ha animat el síndic a investigar "la doble discriminació que van patir les dones l'1-O".

El diputat de Catalunya en Comú - Podem Joan Josep Nuet ha defensat la figura del síndic com una eina per denunciar vulneracions de drets com els que hi va haver, ha dit, l'1 d'octubre. Nuet ha recriminat a l'estat espanyol que ni abans ni després de l'1 d'octubre "no hi va haver proporcionalitat", un dels principis pels quals es regeix el dret penal. "S'està fent una criminalització d'idees polítiques que sota la democràcia s'han de poder expressar lliurement", ha lamentat.