El Suprem demana al Regne Unit que mantingui l'euroordre contra Ponsatí

El Tribunal Suprem només ha deixat passar el cap de setmana per iniciar la batalla per intentar que Clara Ponsatí (JxCat) deixi de ser eurodiputada. Divendres passat, l'exconsellera d'Ensenyament de la Generalitat obtenia oficialment el seu escó a l'Eurocambra. Aquest dilluns, el jutge de l'alt tribunal espanyol i instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ja ha mogut fitxa per intentar que el seu pas per la política europea sigui el més efímer possible.

Llarena ha dictat una resolució en la que demana al Regne Unit continuar amb el tràmit de la euroordre contra Ponsatí per intentar, així, que sigui extraditada a Espanya. El jutge admet que Ponsatí té immunitat per la seva condició d'eurodiputada, però considera que aquesta no l'afecta al Regne Unit perquè aquest estat, després de fer-se efectiu el Brexit, ja no forma part de la Unió Europea. A més, demana a aquest país "reforçar les mesures sobre Ponsatí per evitar la seva sortida a una altre país".

No és l'únic moviment que ha fet el jutge, ja que també ha acordat elevar un suplicatori al Parlament Europeu perquè li suspengui la immunitat per "poder continuar amb l'execució de les euroordres de detenció i entrega en els països de la Unió Europea". En resum, Llarena considera que Ponsatí no té immunitat al Regne Unit després del Brexit, i admet que si que la té a Brussel·les -i a la resta de la UE-, però que se li hauria de retirar.

Serà detinguda si torna

El jutge fa un tercer moviment: manté l'ordre nacional de detenció si l'exconsellera tornés a trepitjar Espanya. Al·lega que per detenir-la en territori espanyol no cal demanar al Parlament Europeu que li retiri la immunitat ja que considera que, quan es va produir el presumpte delicte, ara fa una mica més de dos anys, no era eurodiputada.

Llarena s'ha pronunciat ens aquests termes una estona després que la Fiscalia li hagi demanat actuar exactament així. Els fiscals Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena, han presentat un escrit amb les tres peticions exactes: mantenir l'euroordre; elevar un suplicatori i mantenir l'ordre de detenció si l'exconsellera tornés. A més, demana actuar amb "la major urgència possible".