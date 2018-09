El Suprem analitzarà els recursos de Mas, Ortega i Rigau a la sentència del 9-N en una vista el 6 de novembre

El Tribunal Suprem ha fixat una vista el 6 de novembre per analitzar els recursos presentats per l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau a la sentència del 9-N. El març del 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els va condemnar per un delicte de desobediència a 2 anys d'inhabilitació en el cas de Mas, 1 any i 9 mesos a Ortega i 1 any i 6 mesos a Rigau. També els va imposar multes que van dels 24.000 euros als 36.000, la més alta per a l'expresident. En canvi, el tribunal els va absoldre d'un delicte de prevaricació, pel qual la fiscalia sol·licitava 8 anys de presó. Ara el Suprem haurà d'analitzar els recursos presentats i determinar si les condemnes del TSJC són fermes o les modifica.

La vista per revisar els recursos de cassació presentats per les defenses arriba pràcticament quatre anys després de la celebració del procés participatiu i quan ha passat ja més d'any i mig des de la sentència del TSJC. Abans d'arribar a judici, l'acusació per malversació va decaure i no se'ls va arribar a jutjar per aquest delicte. En la vista del 6 de novembre, cadascuna de les parts podrà defensar el seu posicionament i les defenses de tots tres podran exposar els arguments que recullen els seus recursos. La decisió del tribunal, però, no se sabrà aquell mateix dia, ja que els magistrats hauran de deliberar i posar per escrit la decisió en una sentència que es coneixerà més endavant.

A l'exconseller de Presidència Francesc Homs el va jutjar directament el Tribunal Suprem perquè era diputat al Congrés. L'alt tribunal el va condemnar a 1 any i 1 mes d'inhabilitació per un delicte de desobediència i el va absoldre de prevaricació. Finalment, la fiscalia va decidir no acusar-lo de malversació. Com que es tractava d'una sentència del Suprem, directament ja va ser ferma i, per això, va haver de deixar l'escó a la cambra baixa.

En paral·lel, el 9-N encara té una altra branca judicial que continua oberta al Tribunal de Comptes. Els 10 i 11 d'octubre se celebrarà un judici civil de reintegrament contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per les despeses del 9-N. En el judici s'haurà de dirimir si els quatre exmembres del Govern i altres ex alts càrrecs han de retornar 5,2 milions d'euros per l'organització del procés participatiu del 2014, i que ja han aportat com a fiança amb l'embargament de propietats i l'ajuda de la Caixa de Solidaritat de l'ANC i Òmnium.