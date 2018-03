El TC rebutja activar el rellotge de la investidura, com demanava el PSC

El Tribunal Constitucional ha rebutjat aquest dimarts activar les mesures cautelars que li demanava el PSC en el recurs d'empara presentat la setmana passada en el qual sol·licitava que s'anul·lés la suspensió del ple d'investidura de Jordi Sànchez que s'havia de celebrar dilluns passat, i que s'activés el rellotge de la investidura, i posar així un compte enrere cap a les eleccions anticipades.

El partit que lidera Miquel Iceta ja va presentar a finals de febrer un recurs d'empara al TC perquè comencés a córrer el rellotge abans d'una nova convocatòria d'eleccions. L'alt tribunal va admetre a tràmit la petició de mesures cautelars, però no va resoldre. Com que l'escenari havia canviat -amb un nou candidat i un segon ple d'investidura suspès-, els socialistes van presentar el segon escrit de reiteració de la primera petició, que ha estat rebutjat per l'alt tribunal. Ara l'organisme torna a rebutjar activar les mesures cautelars.

D'aquesta manera, el TC no posa en marxa el rellotge de la investidura, que continua aturat, seguint els criteris dels lletrats del Parlament, que consideraven imprescindible un debat d'investidura efectiu per tal que es posi en marxa el compte enrere de dos mesos cap a unes eleccions anticipades.