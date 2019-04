Torra acusa Colau de "manca de valentia" per haver retirat el llaç groc al primer avís de la JEC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat aquest dimecres a la sessió de control del Parlament als comuns de "manca de valentia" per haver retirar, al primer avís de la JEC, el llaç groc per reclamar la llibertat dels presos polítics i exiliats. Ja en precampanya electoral i l'endemà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li hagi notificat la querella per desobediència, el president de la Generalitat ha retret a l'alcaldessa, Ada Colau, que no hagi "defensat la llibertat d'expressió". Torra no va fer cas dels avisos de la Junta Electoral de reitrar la pancarta dels presos polítics i exiliats, tot i que sí que la va retirar quan els Mossos d'Esquadra, actuant com a policia judicial, van instar a treure-la.

"A l'altra banda de la plaça Sant Jaume no hi ha hagut la mateixa fermesa que a la Generalitat, els drets es defensen, tant el dret a l'autodeterminació com el de la llibertat d'expressió", ha contestat el president de la Generalitat als comuns en la sessió de control al Parlament. Jèssica Albiach, la líder del grup, li havia retret la "inacció del govern" i li havia reclamat la convocatòria d'eleccions anticipades també a Catalunya.

En aquest sentit, el cap de l'executiu també ha dit, en resposta a les acusacions de "debilitat" del Govern, que Colau ha estat "reprovada fins a set vegades" per l'oposició.