Torra demana comparèixer demà al Parlament per valorar els últims esdeveniments polítics i judicials

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat comparèixer al ple del Parlament demà mateix per valorar els últims esdeveniments polítics i judicials. És per això que, segons ha informat la cambra catalana, la mesa es reunirà demà a primera hora per encabir la petició a l'ordre del dia del ple que comença amb la sessió de control ordinària al Govern.

La sol·licitud arriba després que la Fiscalia hagi presentat els escrits d'acusació contra els líders independentistes i demani fins a 25 anys de presó per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, 17 anys per als Jordis i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i 16 anys per a la resta d'exmembres del Govern empresonats. La compareixença es produirà també just l'endemà que el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg hagi dictaminat que el líder de l'esquerra abertzale Arnaldo Otegi no va tenir un procés just a Espanya.

Divendres passat, en una multitudinària concentració a Lledoners per reclamar la llibertat dels presos polítics, el president ja va anunciar el seu 'no' als pressupostos del govern espanyol. En el seu parlament, Torra va acusar el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, de ser "còmplice" de la repressió i de no oferir una solució política per a Catalunya.

Aquest dimarts, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, també ha criticat l'actitud del PSOE. Ha reiterat que Sánchez no havia plantejat cap proposta per resoldre el conflicte i també ha censurat les últimes declaracions dels comuns vinculant els pressupostos a possibles acords sobre els presos polítics.