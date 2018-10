Torrent aposta per "sumar forces" amb el País Valencià després d'anys de "distanciament"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha apostat aquest diumenge per "sumar forces" amb el País Valencià després d'anys de "distanciament" amb Catalunya. Així s'ha expressat Torrent durant la clausura del congrés internacional sobre els 600 anys de la Generalitat Valenciana. El president del Parlament ha defensat que els catalans sempre trobaran en Catalunya "una porta oberta al diàleg, a la cooperació i a la defensa irrenunciable de les llibertats i els valors democràtics".

"Ens uneix una mateixa llengua, tradicions culturals, reivindicacions compartides, i una tradició política de rebuig de les imposicions, de defensa dels valors democràtics, darrerament amenaçats", ha dit Torrent en declaracions recollides per l'ACN.



Torrent ha finalitzat així el seu viatge al País Valencià. Ahir -un any després de la declaració d'independència al Parlament- va assistir a la recepció a les Corts Valencianes i va intervenir a l'acte de lliurament dels 47ns Premis Octubre, on va reivindicar la figura de l'expresidenta Carme Forcadell, i va destacar la “imatge fantàstica” de les conselleres de cultura del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya, “tres països amb un passat comú, i estic convençut que un futur conjunt”.

Ciutadans no assisteix als actes per la presència de Torrent

La portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha refusat participar en l'acte institucional del 600 aniversari de la Generalitat celebrat a Alacant perquè creu que "el que realment s'havia organitzat era una trampa, una proclama a favor de l'independentisme amb la presència i participació de Roger Torrent", president del Parlament de Catalunya.

"Quina llàstima que el president de les Corts, Enric Morera, i per extensió Compromís, hagi instrumentalitzat l'acte i quina llàstima que no mantingui relacions tan cordials amb altres presidents de parlaments autonòmics i sí amb un polític que se salta la llei, qüestionant sistemàticament el nostre ordenament constitucional", ha assenyalat Sánchez en un comunicat recollit per EFE.

Ha denunciat que cada vegada que Compromís, soci del PSPV-PSOE al Consell, "s'alinea amb els independentistes catalans, els socialistes amaguen el cap com l'estruç".