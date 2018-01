Torrent inicia demà la ronda amb els líders parlamentaris per a la investidura

El nou president del Parlament, Roger Torrent, iniciarà aquest dijous la preceptiva ronda de consultes amb els diferents líders parlamentaris, de cara a proposar un candidat per a la investidura com a president de la Generalitat. Després de la sessió constitutiva, en la qual ha estat elegida la nova mesa del Parlament -una altra vegada amb majoria independentista-, s'obre un termini de deu dies hàbils en què Torrent ha d'obrir consultes amb els partits amb representació parlamentària.

Ja hi ha confirmada una reunió demà a les 12.30 hores entre Torrent i el cap de files de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, al despatx d'audiències del president del Parlament. El mateix Torrent ha explicat en declaracions a TV3 que també es veurà amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i ha indicat que si al final de la seva ronda de consultes constata que el candidat que genera més consens és Carles Puigdemont, haurà de "parlar" per veure "com ho fem".

El ple d'investidura haurà de tenir lloc com a molt tard el 31 de gener i, de moment, sobre la taula només hi figura el nom del candidat que planteja Junts per Catalunya (JxCat) i que ERC està disposat a avalar, encara que falta per concretar com pot ser investit. JxCat insisteix a investir Carles Puigdemont a distància, malgrat que els lletrats del Parlament ja han plantejat les seves objeccions a aquesta possibilitat en un informe difós aquesta setmana.

Torrent ha convocat també per a aquest dijous a dos quarts de dotze del migdia la primera reunió de la mesa de la dotzena legislatura del Parlament de Catalunya. La reunió serà a porta tancada, tot i que es permetrà als mitjans de comunicació prendre imatges de l'inici de la trobada. Torrent presidirà la mesa acompanyat de Josep Costa (JxCat) i José María Espejo-Saavedra (Cs) com a vicepresidents primer i segon respectivament, així com amb Eusebi Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC), Joan García (Cs) i Alba Vergés (ERC) com a secretaris primer, segon, tercer i quarta, respectivament.