La Universidad Rey Juan Carlos suspèn el director de l'institut del màster de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidit suspendre de les seves funcions el director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde, en el qual la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va cursar el màster.

Ramos ha informat d'aquesta decisió el consell de govern de la URJC, que s'ha reunit aquest matí i en què també ha comunicat l'obertura d'un expedient disciplinari a la funcionària de la universitat Amalia Calonge per "greus irregularitat detectades" en la investigació oberta per la mateixa institució acadèmica sobre el màster de Cifuentes.

Segons un comunicat emès per la mateixa universitat, el rector ha explicat al consell de govern que "davant els indicis de la comissió d'un delicte de falsificació de document públic, tipificat en els articles 390 i següents del Codi Penal", ha acordat suspendre el procediment d'informació reservada que s'havia obert i traslladar tota la documentació recopilada a la fiscalia.

Ramos ha assegurat que si es "dicta sentència ferma reconeixent els fets, s'iniciaran els tràmits pertinents per a l'anul·lació" del títol de màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Amb tot, la suspensió del procediment d'informació reservada interna, segons la nota de la URJC, no impedirà continuar la investigació de tot el que està relacionat amb l'Institut de Dret Públic, i particularment en referència "a la implementació del màster universitari de dret públic de l'estat autonòmic".

La URJC també ha posat en marxa auditories de totes les activitats relacionades amb els instituts i centres propis de la universitat amb l'objectiu de "verificar que tots els processos relacionats amb la gestió acadèmica i econòmica es portin a terme complint la legalitat vigent i l'ètica professional".

Catalá demana que Cifuentes que prengui una decisió

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha demanat a Cristina Cifuentes que prengui la "decisió que correspongui", ara que ja es coneixen molts més detalls que abans. "Esperem que Cifuentes prengui les decisions que corresponguin a la vista de la veritat final", ha declarat Catalá en una entrevista a Onda Cero, en la que també ha afirmat que el més "important" és que "es tanqui quan abans millor aquest assumpte i se sàpiga el que ha passat".

Tot i que ha mostrat la seva "plena confiança" en la presidenta regional, del que qual ha dit que és una persona "sèria i responsable", el ministre ha reclamat que "s'aclareixin aquestes incerteses" perquè afecta a la "credibilitat". En aquesta línia, Catalá ha explicat que al principi les explicacions de Cifuentes li semblaven "molt raonables", però des que es coneix que hi ha firmes falsificades, "hi ha elements que afegeixen incertesa".

Denúncia davant la fiscalia per titulacions de comandaments policials

El sindicat Alternativa Sindical de Policia (ASP) ha interposat una denúncia davant la fiscalia per tal que investigui la presumpte "trama" que va permetre la titulació de diferents comandaments del cos policial a través d'un grau de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, el mateix centre denunciat davant del ministeri públic pel màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

L'organització sindical defensa que la URJC i la Direcció General de la Policia van crear un grau "limitat en quant a la seva durada i crèdits amb l'únic objectiu que els integrants de les escales superiors de la policia, inspectors i comissaris, obtinguessin possiblement de manera fraudulenta una titulació suficient i necessària per ascendir als més alts càrrecs de l'administració". Els comandaments de la policia van recórrer a aquest curs equivalent al grau de Criminologia, ja que la Llei de Personal de 2015 obligava a disposar d'un títol de graduat o similar per poder accedir a llocs d'alta responsabilitat. És a dir, "podien saltar del batxillerat a grau universitari en un any", segons l'ASP.

El grau en Criminologia que van cursar comandaments policials va ser qüestionat per la Sala Contenciós de l'Audiència Nacional i ASP assegura que el Ministeri d'Educació "va tombar el procés presencial i va mantenir l'online". Aquest titulació no es podia assimilar, segons el tribunal, a una diplomatura pel seu contingut lectiu, d'acord amb els requisits bàsics d'homologacions i equivalències universitàries.

ASP explica que des del 2015 existia "un rumor molt estès que si es feia un pagament previ es podia obtenir fàcilment i sense assistir a classe el grau universitari" a la URJC. "Diversos caps superiors i comissaris principals han aconseguit el seu lloc per aquest grau", afegeix.