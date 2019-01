Valls es desmarca de Ciutadans i proposa un pacte amb el PSOE i el PP per aïllar Vox

El candidat a l'alcaldia de Barcelona a qui dona suport Ciutadans, Manuel Valls, critica la "irresponsabilitat" de socialistes i populars davant la "pujada de l'extrema dreta" i proposa com a alternativa un gran pacte d'Estat entre PSOE, PP i el partit taronja per no "deixar espais als populistes".

Ho assegura en un article d'opinió que publica avui El País, recollit per Efe, i que firma al costat de l'exdiputat del PSOE a Madrid i professor de Dret mercantil César Giner, en el que sostenen que "la resposta al desafiament que planteja l'extrema dreta és la cooperació".

En plena negociació per formar govern a Andalusia, l'ex-primer ministre francès afirma que "socialistes, conservadors i liberals (Cs) no poden deixar espais als populistes, d'esquerres i de dretes, i als nacionalistes irredempts". Tanmateix, PP, Cs i l'extrema dreta de Vox estan negociacions per desbancar el PSOE de l'executiu andalús. Ahir, de fet, els populars van cedir a les pretensions de Vox -que demana reitrar el suport pressupostari a la llei de violència de gènere- oferint més ajudes també als que pateixen violència domèstica, inclosos els homes.

Per a això, Valls suggereix que les esmentades forces polítiques proposin un Pacte d'Estat, "a imatge dels Pactes de la Moncloa" -signats el 1977-, amb diversos eixos com són Europa, la Constitució, la immigració i Catalunya.

Després de conèixer el resultat de les eleccions andaluses, Valls ja va posicionar-se en contra de qualsevol pacte amb Vox, malgrat que Ciutadans no ho descartava. I, de moment, busca un pacte amb el PP i l'extrema dreta per poder investir el candidat popular president de la Junta d'Andalusia. Això sí, ho fa amb més reticències que el PP.