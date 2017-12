10.000 músics i cantaires per exigir l'alliberament dels presos polítics

651x366 Els músics han interpretat peces com 'L'Estaca' o 'Els Segadors'. / PERE VIRGILI Els músics han interpretat peces com 'L'Estaca' o 'Els Segadors'. / PERE VIRGILI

651x366 Més de 10.000 músics participen en un concert simfònic per la llibertat. / PERE VIRGILI Més de 10.000 músics participen en un concert simfònic per la llibertat. / PERE VIRGILI

651x366 El concert ha estat impulsat per Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat. / PERE VIRGILI El concert ha estat impulsat per Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat. / PERE VIRGILI