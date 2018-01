"Els compromisos amb el Suprem poden contradir-se amb el grup que represento": la carta de renúncia de Joaquim Forn

260x366 "Els compromisos al Suprem poden contradir-se amb el grup que represento": la carta de renúncia de Forn "Els compromisos al Suprem poden contradir-se amb el grup que represento": la carta de renúncia de Forn

Joaquim Forn va escriure la carta de renúncia al seu escó en la tarda del passat dilluns, dia 22 de gener. Aquesta nit de dimarts 23, el seu lletrat Daniel Pèrez-Esqué l'ha cursat. La carta és aquesta:

"Després d'un període de reflexió que he compartit amb algunes persones vinculades al PDeCAT i a Junts per Catalunya, he decidit renunciar al meu escó com a diputat al Parlament. La meva situació personal fa inviable la meva participació en els debats i en les preses de decisió del grup parlamentari, així com en l'activitat diària, un cop constituït el Parlament. A més, com saben el passat 11 de gener vaig declarar davant el Tribunal Suprem i vaig adquirir uns compromisos que en algun moment podrien arribar a representar una contradicció amb determinades línies d'actuació del grup que represento. Crec que aquests són motius suficients per renunciar al meu escó. Vull agrair la confiança depositada i desitjo molts encerts i diputades i diputades en l'inici de la legislatura"

Forn va redactar les línies abans de conèixer l'escrit de la Fiscalia que s'oposa a la seva posada en llibertat. Un escrit en què els fiscals posen en relleu que les seves paraules de l'11 de gener davant el magistrat Pablo Llarena estan sent de fet desmentides per la marxa dels esdeveniments.



L'exconseller d'Interior ha mantingut converses amb alguns companys dirigents del PDeCAT. No obstant això, Forn no ha obtingut resposta a les seves preguntes sobre el nou camí que s'obre en aquesta legislatura.



Els ha traslladat la seva inquietud perquè vol complir el seu compromís de canalitzar el procés dins a Constitució i sap que des de la presó no té capacitat cap per influir en aquest camí.



Les seves possibilitats de participació i persuasió del grup parlamentari de Junts per Catalunya, segons ho veu des de la presó, són nul·les.



Forn podia haver esperat a la decisió del magistrat Llarena sobre la seva llibertat, que es coneixerà a partir de matí, dia 24, quan venç el termini donat a les parts personades per informar sobre la seva petició i la del diputat Jordi Sànchez.



No obstant això, ha arribat a la conclusió que ratificar el seu compromís amb una nou camí de l'independentisme dins de la Constitució exigeix deixar el seu escó tenint en compte que, no podent influir en els esdeveniments, no té sentit assumir la responsabilitat per accions que des de la presó no controla ara ni controlarà mentre duri la seva situació.

Llarena, doncs, ha de dictar la seva interlocutòria sobre la petició de llibertat de Forn i de Sànchez. L'informe de la fiscalia, elevat aquest dimarts, oposant-se a deixar a Forn en llibertat, s'ha quedat desfasat en qüestió d'hores. Fonts judicials consultades per l'ARA assenyalen que la decisió de Forn podria dur Llarena a modificar la seva posició de mantenir-lo a la presó. "La seva renúncia", segons aquestes fonts, "suposa apartar-se de la política i com a tal una neutralització del risc de reiteració delictiva".