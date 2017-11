Els consellers empresonats i els Jordis demanen tornar a declarar davant el Suprem

Després que el jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem hagi assumit la causa que investiga els consellers i els líders socials Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, de la mà de l'Audiència Nacional, les defenses demanaran ara tornar a declarar perquè es revisi la situació de presó incondicional dels seus clients. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ARA, els advocats presentaran un escrit davant el Suprem a partir de demà i al llarg de la setmana perquè se'ls torni a citar. Divendres el Tribunal Suprem va dictar la interlocutòria en què assumia tota la causa però no va demanar tornar a escoltar els investigats. És per això que ara ho sol·liciten les defenses.

Sànchez i Cuixart van ser enviats a la presó de Soto del Real el 16 d'octubre mentre que els consellers estan privats de llibertat des del 2 de novembre. Bona part d'ells són candidats a les eleccions del 21 de desembre.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va considerar que hi havia risc de fuga, reiteració delictiva i risc de destrucció de proves. No obstant, ara la magistrada s'ha inhibit de la causa a favor del Tribunal Suprem que ja investigava els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, ja que considera que la investigació no es pot separar.

Llarena, en la mateixa situació que Lamela, ha actuat diferent en dues ocasions: a diferència de l'Audiència Nacional va donar una setmana més a les defenses per preparar-se la primera declaració dels membres de la mesa del Parlament i va deixar en llibertat sota fiança els investigats a canvi d'una fiança de 25.000 euros. En el cas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va fixar-li una fiança de 150.000 euros i va enviar-la una nit a la presó. Els investigats, en la seva declaració, van assegurar a Llarena o que no es dedicarien ja a la política o que acataven el 155 i renunciaven a la via unilateral.

Tal com va avançar l'ARA, els consellers, en la seva declaració davant la jutge Lamela, també van acatar l'article 155 i van renunciar explícitament a la violència. Tanmateix, l'Audiència Nacional els va enviar a la presó.