El Govern compensarà amb 1,5 milions d'euros els comerços de la conca d'Òdena

Reactivar econòmicament la conca d'Òdena per prioritzar els territoris i sectors que més ho necessiten. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat la Generalitat i que el president, Quim Torra, ha presentat avui als set alcaldes de la Conca, epicentre de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya i la primera zona a ser confinada totalment, abans fins i tot de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. En la seva visita, la primera que fa Torra al territori després del confinament decretat per l'estat d'alarma i de la quarantena que va passar a la Casa dels Canonges, el president ho ha aprofitat per presentar un pla especial per a la conca d'Òdena als agents socials i econòmics.

El pla es concreta amb diferents mesures per rellançar l'economia de la zona més afectada pel coronavirus. La primera és dotar d'un milió i mig d'euros a fons perdut els comerços, que van haver de tancar abans que els de la resta del país. "Era de justícia aquest reconeixement", ha explicat el president, que ha deixat clar que se'n beneficiaran els que formaven part de l'àrea perimetral tancada.

Les altres mesures acordades són un pla de reordenament urbanístic especial perquè 300 hectàrees es puguin destinar a activitats industrials o de noves tecnologies, destinar dos milions d'euros al campus de salut universitari, i la conversió de l'Hospital d'Igualada en un hospital universitari perquè es converteixi en un hub de biomedicina, amb més de mil estudiants. "Són missatges efectius i ràpids a l'espera de les reivindicacions de 4.000 milions extres que hem reclamat a l'Estat per fer front a les despeses de la pandèmia", ha recordat el president, que també ha subratllat l'exigència dels ajuntaments de poder utilitzar el seu superàvit per sortir de la crisi.

Aquest paquet de mesures no vindrà acompanyat per la declaració de zona catastròfica de la conca d'Òdena, perquè, tot i ser una "zona preferent", com ha deixat clar Torra, la pandèmia "ha afectat tot el país". En qualsevol cas, Torra ha dit que el pla ha de servir per pal·liar els efectes que ha tingut en l'economia el coronavirus. En aquest sentit, ha agraït la tasca dels set alcaldes de la zona, així com la "solidaritat i el compromís cívic dels seus habitants per l'esforç" que han hagut de fer. "Tot el país està en deute amb vosaltres", ha sentenciat.

Prèviament, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, no ha amagat la seva alegria per la situació en què es troba actualment la conca d'Òdena i ha assegurat que "la crisi està controlada". També s'ha mostrat esperançat pel pla de reactivació econòmica que s'ha acordat per a aquesta zona gràcies a la implicació de les administracions públiques en diferents projectes. "El govern del nostre país està al nostre costat", ha remarcat.