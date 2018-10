Es disparen les denúncies per delictes d’odi

La situació política ha disparat les denúncies per discriminació ideològica que ha rebut la fiscalia durant el 2017. Segons l’última memòria del servei especialitzat en delictes d’odi, en comparació amb el 2016, les denúncies en aquest àmbit han crescut un 124%, ja que han passat de 54 casos a 121. Bona part d’aquestes investigacions es van obrir durant l’últim trimestre de l’any passat, just després del referèndum de l’1 d’octubre, segons destaca el document al qual ha tingut accés l’ARA i que comptabilitza tant les accions d’ofici de la fiscalia com les denúncies que li han traslladat els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Contactada per l’ARA, la conselleria d’Interior no ha volgut valorar les diligències tramitades per la fiscalia.

En la memòria -elaborada per la Fiscalia Provincial de Barcelona, però que aglutina les dades de la resta de demarcacions catalanes-, el fiscal responsable del servei de delictes d’odi a Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, destaca que “la situació viscuda a Catalunya al llarg del 2017 ha influït de manera important en els fets instruïts per delictes d’odi i discriminació”. De tota manera, no distingeix ni quantifica un per un els autors de les denúncies i, per tant, no es pot saber contra quina ideologia s’han produït els atacs. El ministeri públic es limita a destacar els casos tramitats més destacables.

En aquest sentit, a la província de Barcelona és on s’han rebut més denúncies per fets, “produïts tant per defensors com contraris a la Constitució del 1978”, especifica el document. Ara bé, les investigacions finalment obertes que es posen en relleu són bàsicament només d’una banda: les que la fiscalia va obrir per “l’expulsió” d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil d’hotels de Calella i Pineda o les referents als “actes d’humiliació a alumnes [...] fills de guàrdies civils”: de les disset denúncies a mestres en queden quatre d’obertes als jutjats.

En total, a les comarques barcelonines s’ha passat de 32 a 83 casos denunciats, mentre que a la demarcació de Tarragona han crescut de 12 a 21. Són les dues províncies on han augmentat més les denúncies per discriminació ideològica. A les comarques de Girona, en canvi, han baixat de 4 a 3, i a Lleida han crescut de 5 a 13. Que l’1 d’Octubre és un dels punts d’inflexió perquè augmentessin aquest tipus de denúncies ho evidencia el fet que el novembre va ser el mes en què se’n van presentar més, un total de 35.

Les xifres de l’extrema dreta

En el cas de Barcelona, hi ha almenys dos jutjats que van obrir diligències prèvies per “amenaces i coaccions a periodistes comeses per persones vinculades a l’extrema dreta”. Ara bé, el ministeri públic no quantifica quantes són per agressions o bé per amenaces per part d’aquests grups ultres. La conselleria d’Interior tampoc ha fet públiques les xifres relacionades amb aquesta qüestió. Les úniques dades que han transcendit són les que va donar al mes d’agost el conseller, Miquel Buch, que va assegurar que les actuacions anaven en retrocés: de les 93 relacionades amb delictes d’odi del maig s’havia passat a 33 al juliol (sumant-hi el juny, un total de 178 en tres mesos). Des de l’agost, però, Interior no ha actualitzat les dades per saber si la tendència continua a la baixa.