Una empresa de Manresa fa un referèndum i pacta amb els empleats treballar el 12 d'octubre a canvi d'haver fet festa l'1-O

Fer festa l'1 d'octubre a canvi de treballar el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Això és el que faran el 85% dels empleats de l'empresa de fibra òptica Fibracat de Manresa, després que la direcció impulsés un referèndum entre els treballadors perquè triessin.

El sindicat Intersindical-CSC ha animat els assalariats a fer aquest pas i negociar amb l'empresa el canvi de festiu si consideren que el 12 d'octubre i el 6 de desembre, Dia de la Constitució, "no són dies per celebrar res" i pactar "fer festa qualsevol altre dia de l'any". I és que la decisió de treballar en un festiu s'ha de pactar amb l'empresa, el treballador no la pot prendre de manera unilateral, tal com ha dit a l'ACN el professor de dret laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pere Vidal.

Trucades de gent insultant-los

Fibracat va decidir fer un referèndum entre els seus 42 treballadors per saber la seva opinió i decidir quina postura adoptar respecte a l'1 i el 12 d'octubre. El 85% dels empleats van optar per tancar l'1-O i obrir el 12, i així s'ha fet. Les oficines de Fibracat, ubicades a Manresa, estaran obertes aquest divendres i només un 15% dels seus treballadors –els que van treballar el dia 1 d'octubre– faran festa. La seva directora comercial, Meritxell Bautista, ha lamentat a l'ACN que, a causa d'aquesta decisió, han rebut trucades de gent insultant-los, però també ha dit que han sigut pocs casos.

Per la seva banda, el professor de dret laboral de la UOC ha remarcat que la decisió correspon a la direcció de la companyia, que l'ha de justificar basant-se en "raons tècniques o organitzatives" i l'hauria de notificar als treballadors per escrit amb una antelació mínima de dos mesos. Vidal també ha explicat que el que l'empresa no pot fer és obligar el treballador a anar a treballar un dia festiu, si no és per raons objectives que ho justifiquin. "Si no és una decisió acordada és complicat obligar algú a treballar [un dia festiu]", ha afegit el professor de dret laboral de la UOC.

Acords puntuals entre empresa i treballadors

Més enllà d'acords puntuals entre empresa i treballadors, Vidal ha apuntat que hi ha l'opció de canviar el calendari de festius en el marc de la negociació col·lectiva, amb la qual cosa es consideraria festiu un dia alternatiu al 12 d'octubre. Aquest tipus de negociació del calendari laboral s'ha de fer amb temps, ja que les dates festives s'han de posar a disposició dels treballadors l'últim trimestre de l'any.

En el cas dels treballadors del sector públic, als quals s'aplica una regulació diferent i no poden canviar els festius que venen marcats per l'Estat, només tenen l'opció de buscar alguna raó acordada "de tipus organitzatiu" o "tècnic" que justifiqui que cal personal treballant, segons ha indicat la Intersindical-CSC en un comunicat.