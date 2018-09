La fiscalia demana presó per a onze activistes dels CDR que es van encadenar al TSJC

La fiscalia demana dos anys i mig de presó per a onze dels catorze membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts el passat 23 de febrer després d'encadenar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al passeig Lluís Companys de Barcelona. L'acció s'havia convocat coincidint amb la declaració del major dels Mossos Josep Lluís Trapero a l'Audiència Nacional per denunciar la repressió per part de l'Estat.

El ministeri públic també demana un any de presó per a dos activistes més, segons ha fet públic Alerta Solidària. El cas el portava el jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona, que ha donat per tancada la investigació i ha enviat la causa a judici. Als onze acusats que s'enfronten a una petició de presó se'ls responsabilitza d'un delicte de desordres públics, mentre que als altres dos els atribueixen els delictes de desobediència i resistència greu.

El 23 de febrer desenes de persones van intentar bloquejar l'entrada del Palau de Justícia de Barcelona per denunciar la repressió de l'Estat, mentre centenars es concentraven a la vorera de davant de l'edifici. Durant el desallotjament, els Mossos d'Esquadra van acabar detenint catorze persones, tot i que l'acció judicial només es dirigeix contra tretze.

En un comunicat, Alerta Solidària ha denunciat que s'estigui demanant presó per als acusats "pel simple fet d'haver-se assegut a les escales del TSJC", la qual cosa consideren una "protesta legítima". Asseguren que es tracta d'una prova més "de l'evident irracionalitat" del sistema penal espanyol i que s'està perseguint per la via penal "la militància independentista".