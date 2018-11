Milers de persones exigeixen "unitat" a l'independentisme davant de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric

"Seguim determinats, vencerem". Aquest és el lema escollit per l'Assemblea de Treballadors Públics en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) per a la concentració davant de la presó de Lledoners, quan es compleix el primer aniversari de l'empresonament d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn, però sobretot després de conèixer les elevadíssimes peticions de presó de la Fiscalia per als líders independentistes. La indignació es trasllada a Lledoners, el Catllar i Puig de les Basses, on fa mesos que es troben entre reixes els dirigents processats per rebel·lió. Els concentrats han aprofitat la presència de membres del Govern davant dels centres penitenciaris per exigir "unitat" als partits independentistes.

A l'acte davant la presó de Lledoners hi han participat la dona i la filla de l'exconseller d'Interior, Laura Masvidal i Beta Forn, que han llegit una carta escrita per Quim Forn: "Avui us vull fer arribar el nostre agraïment per la vostra generositat i entrega. El més positiu que hem viscut és que els qui vau fer possible l’1 d'Octubre continueu dempeus, malgrat les amenaces i les dificultats que vivim". Per a Forn, la presó els ha fet "més forts" i ha assegurat que el seu empresonament només té un sentit: demanar "la llibertat, la justícia i la dignitat".

540x306 Laura Masvidal i Beta Forn, en l'acte de davant de Lledoners / MANOLO GARCIA Laura Masvidal i Beta Forn, en l'acte de davant de Lledoners / MANOLO GARCIA

Laura Masvidal, per la seva banda, ha valorat les acusacions de la Fiscalia, que considera que són "molt greus", però ha avisat: "Som a les portes d'un judici on demostrarem la innocència amb el Codi Penal a la mà". Masvidal ha titllat de "teatre" que s'hagi fet coincidir l'escrit d'acusació amb el dia que fa un any que Forn i Junqueras son a la presó. En l'acte també hi ha intervingut la dona de Josep Rull, Meritxell Lluís, que ha llegit una carta escrita pels familiars dels presos polítics, i l'advocat de l'exconseller Clara Ponsatí, Aamer Anwar.

El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha participat en l'acte a Lledoners, on ha aprofitat per avisar el president espanyol que no votaran a favor dels pressupostos de l'Estat. "El poble de Catalunya li retirem el suport i li diem que no li votarem els pressupostos". "No els podem votar, perquè som a les portes d'un judici que és una farsa", ha justificat Torra.

Acte davant Mas d'Enric, on hi ha tancada Carme Forcadell

Al Catllar, centenars de persones també s'han concentrat davant del centre penitenciari de Mas d'Enric, on hi ha tancada l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha intervingut en l'acte: "Han segrestat tot un govern i ara més que mai cal recordar que la solidaritat és la tendresa dels pobles".

540x306 Elsa Artadi i Pere Aragonès en l'acte de davant de Mas d'Enric / JOSEP LLUÍS SELLART Elsa Artadi i Pere Aragonès en l'acte de davant de Mas d'Enric / JOSEP LLUÍS SELLART

"Tenen por que parlem i ens expressem. Per això tenen la Carme entre reixes", ha dit Artadi, unes paraules que han provocat la resposta dels ciutadans que s'han concentrat davant Mas d'Enric amb crits de "llibertat". "No controlen el territori, com van demostrar urnes corrent amunt i avall", ha afirmat.

Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha demanat "aprofitar el judici per acusar aquest Estat i que tothom vegi el que està passant". "I només ho podem fer junts", ha afegit. Aragonès ha afirmat que és el moment de trobar la "unitat, la llibertat i la independència". Aragonès ha criticat que el govern espanyol hagi fet coincidir la presentació dels escrits d'acusació amb un any de l'empresonament de mig Govern. "És un escrit d'acusació que és la vergonya d'Europa, aquest judici és una farsa i ja n'hi ha prou". Per això, Aragonès ha avisat que no es "cansaran": "Mobilització permanent".

Per acabar l'acte, el marit de Carme Forcadell, Bernat Pegueroles, ha llegit una carta on ha denunciat que avui fa un any que "l'Estat va fer efectiva la seva amenaça i va descarregar totes les seves ànsies de venjança contra un Govern de bones persones". "Volen apagar la nostra veu perquè posa l'estat espanyol davant d'un mirall i no els agrada el que veuen", ha denunciat.

Acte a Puig de les Basses

A Figueres, centenars de persones també s'han aplegat a les portes de Puig de les Basses, on ha de començar un acte per reclamar l'alliberament dels presos polítics i exiliats. L’eurodiputat d’ERC Josep Maria Terricabras ha explicat que aquesta tarda ha visitat Dolors Bassa, a qui ha vist "forta, serena i tranquil·la" i ha deixat clar que, per a ella, "cap pena és desproporcionada" perquè "l’única cosa que acceptarà és l’absolució total".

El conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, ha agafat la paraula a Puig de les Basses per carregar contra la decisió de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat: "El govern espanyol ha ensenyat la seva verdadera cara, i ha deixat de merèixer el més mínim respecte, s’han invertit els termes: els delinqüents empresonen els innocents, i això no ho podem permetre". A més, ha avisat que arribarà "la primavera de la indignitat": "És l’hora d’actuar, és l’hora de prendre decisions". Unes paraules que han despertat els crits espontanis dels centenars d’assistents "d’unitat" i que han interromput el discurs de Maragall, que ha demanat que el deixessin acabar.

540x306 Ernest Maragall, durant l'acte a Puig de les Basses / DAVID BORRAT Ernest Maragall, durant l'acte a Puig de les Basses / DAVID BORRAT

El marit de Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, ha llegit una carta de l’exconsellera a Puig de les Basses i per a totes les presons, on ha qualificat l'escrit de la Fiscalia de "venjança, menyspreu, escarment o com vulgueu dir-ne". "Ara que sabem que em demanen 16 anys de presó per col·laborar perquè tots poguéssiu votar i per decretar els serveis mínims del 3 d'octubre, ara que ho sabem, us vull assegurar que les meves conviccions i fermesa són les mateixes", ha defensat. "Aniré a judici ferma i amb el cap ben alt, orgull de sentir-nos dignes de vosaltres i del país. Una abraçada lila i groga a tots vosaltres!" Amb aquestes paraules ha finalitzat la carta de Dolors Bassa que ha llegit el seu cunyat.

L'acte de Lledoners ha acabat amb l'enumeració dels noms un per un dels presos que fa cada nit el ja conegut com a 'Joan bona nit'. Un moment en què han connectat amb els actes de Puig de les Basses i de Mas d'Enric. Oriol Junqueras ha tornat a respondre quan s'ha cridat el seu nom.