El jutge deixa a un pas del judici sis membres d'Arran per l'ocupació de la seu del PP

El titular del jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona ha deixat a un pas del judici els sis membres d'Arran que el 27 de març van entrar a la seu central del PP a Barcelona i van ocupar el vestíbul durant mitja hora. El magistrat els atribueix a tots un delicte de desordres públics i a tres d'ells un altre de danys (per valor de 1.400 euros) per haver pintat i enganxat adhesius als vidres de la façana. Ara el partit i la fiscalia poden demanar noves diligències, l'arxivament o bé les penes corresponents perquè el cas arribi a judici. Segons una interlocutòria del 2 de novembre, el magistrat recorda que els acusats no van acudir voluntàriament al jutjat quan van ser citats, que només ho van fer quan van ser detinguts i que es van negar a defensar-se.

Les declaracions dels responsables de seguretat del PP i les imatges de les càmeres de seguretat fan concloure al magistrat que desenes de persones es van concentrar davant la seu del partit, al carrer Urgell. Almenys sis van travessar la primera porta i van voler travessar la segona, cosa que els membres de seguretat van impedir. Es van quedar al vestíbul impedint l'entrada i la sortida de persones i alterant la feina normal del partit, segons valora el jutge. Per això considera que la protesta a l'exterior era legítima, però no pas l'intent d'ocupació interior.