El judici dels fets de l'1-O podria fer-se a finals de novembre

El judici pels fets de l'1 d'octubre podria arrencar a finals de novembre. Segons Gonzalo Boye, l'advocat defensor de Carles Puigdemont, la celebració del judici depèn de si el Tribunal Suprem admet la recusació contra quatre dels magistrats que han de jutjar els líders independentistes per rebel·lió. Es tracta del president de la sala penal, Manuel Marchena, i dels tres jutges que la conformen: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo i Luciano Varela. La recusació la va imposar fa dues setmanes Jordi Pina, l’advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

Qui estudiarà la recusació serà Vicente Magro Servet, un exsenador del PP. En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio, Boye ha carregat precisament contra Magro. "Una persona que ha defensat una postura política no hauria de poder exercir després com a jutge", ha dit Boye. L'advocat de Puigdemont ha afegit que "qualsevol jutge en condicions s'hauria abstingut" i considera que el tribunal que estudia la recusació dels magistrats "no serà imparcial".

Un exsenador del PP instruirà la recusació contra cinc membres del tribunal que jutjarà els presos polítics

Tot i que el judici dels fets de l'1-O queda pendent d'aquest tràmit, Boye ha volgut evidenciar que els polítics catalans "no poden tenir un judici just perquè no han tingut una instrucció justa". En aquest sentit, ha apuntat que "l'única manera de fer justícia és acudir als tribunals europeus".

A l'espera d'una data definitiva per al judici, que tindrà lloc al Tribunal Suprem, Boye ha pronosticat que el plet es pot allargar considerablement. "En algun moment Vox [que figura com a part denunciant] proposarà el testimoni dels guàrdies civils que van ser ferits; com a contrapartida, crec que també haurien d'aparèixer els milers de ferits durant l'1-O per part de la Guàrdia Civil", ha explicat Boye. En aquest sentit, l'advocat ha assegurat que tots els ferits estan "perfectament identificats", però considera que la justícia "no permetrà" la presència d'un nombre tan elevat de testimonis.

"No és convenient que Puigdemont vagi a Perpinyà"

Després que el jutge Pablo Llarena renunciés a les extradicions de Puigdemont i els consellers exiliats el mes de juliol, la llibertat de moviments dels polítics catalans és plena. Evidentment, Boye ha dit que "no recomana" a Puigdemont que vagi a Espanya, però sí que confia que pugui tornar aviat a Catalunya. "No crec que Puigdemont trigui 20 anys a tornar a Catalunya", ha dit, unes declaracions que ja va fer a l'ARA al juliol. No obstant això, Boye també ha alertat que "no és convenient que Puigdemont vagi a Perpinyà", perquè hi ha un conveni entre Espanya i França "de persecució en calent".

Per altra banda, l'advocat no té cap dubte que el jutge Llarena dictarà "una tercera euroodre" per detenir Puigdemont i els parlamentaris exiliats. Per a Boye, l'euroordre arribarà "quan hi hagi una sentència contra la resta de consellers".