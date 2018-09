La plataforma de Valls s'anomenarà Barcelona, Capital Europea

L'endemà d'oficialitzar la seva candidatura per a Barcelona, aquest dimecres l'ex primer ministre francès Manuel Valls ha detallat el nom de la plataforma sota la qual es presentarà: Barcelona, Capital Europea. En una roda de premsa a l'Hotel Calderón de Barcelona, Valls ha insistit que aquesta plataforma pretén aglutinar "tots els barcelonins que apostin per un canvi a la ciutat". En aquest sentit, Valls ha insistit que el seu objectiu és que aquest projecte aglutini suports més enllà de Ciutadans –l'únic partit que li ha donat suport explícitament–. "Tenim temps, ja s'han anat movent les coses", ha assegurat.

Així, sobre la seva relació amb Ciutadans, Valls ha reiterat que és "un candidat independent amb un projecte per a Barcelona", però ha assegurat que no "s'amaga" del suport del partit taronja. En aquest sentit, l'ex primer ministre francès ha reiterat que "no va en contra dels partits" però que "primer són els ciutadans, les entitats i les associacions". El candidat a l'alcaldia de Barcelona ha anunciat que a principis de novembre preveu fer una presentació oficial del seu "projecte per a Barcelona", on també espera que hi hagi part del seu equip.

De moment, les úniques mostres de suport que ha rebut Valls del partit taronja han sigut a distància, perquè cap dels seus líders han participat ni en el seu acte de presentació ni tampoc en la roda de premsa d'aquest dimecres. Avui el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s’ha mostrat "orgullós" de la candidatura de Manuel Valls a l’alcaldia de Barcelona. Segons Rivera, Valls ha fet "un pas valent" que "l’honora", i la seva candidatura és "una gran notícia per als demòcrates espanyols i una mala notícia per als separatistes i populistes", que "saben que els constitucionalistes" poden "tornar a guanyar Barcelona".

"Saben que hi pot haver un alcalde que no posi llaços grocs com Colau, que estengui la mà a tots els barcelonins constitucionalistes i que per primera vegada parli bé d’Espanya i no contra Espanya". Segons Rivera, la "convergència ideològica i de valors" entre la seva formació i Valls "és absoluta" perquè "és una persona progressista" que "va dir que el socialisme havia mort i que calia iniciar noves formes polítiques".

El PP presentarà candidatura però està disposat a "parlar" amb Valls

"Tenir suport d'un partit com Ciutadans és molt important, però jo vull sumar encara més", ha insistit aquest dimecres Valls, que ha demanat que "tots els moderats" s'afegeixin al seu projecte. De moment, però, ni el PP ni el PSC s'han mostrat partidaris de formar part d'aquesta plataforma. Aquest matí, el president del PP, Pablo Casado, ha reiterat aquest dimecres que el seu partit es presentarà amb sigles pròpies a tots els municipis i també a Barcelona. Però per primer cop ha apostat per "parlar" amb la nova candidatura de Manuel Valls perquè els "constitucionalistes" obtinguin una "majoria suficient".

En declaracions als passadissos del Congrés, la portaveu del PP, Dolors Montserrat, ha sigut més clara i ha dit que el seu partit es presentarà amb una candidatura "pròpia" a Barcelona. "Nosaltres presentarem una potent candidatura a Barcelona perquè el PP s'estarà presentant a tots els municipis d'Espanya", ha puntualitzat. En canvi, el portaveu adjunt del grup parlamentari del PP, Carlos Floriano, no ha descartat una candidatura amb Valls. "Suposa" que la direcció del partit la deu estar "sospesant" i mirant "els pros i contres".

Discurs "moderat" contra l'independentisme

Tot i que ha insistit diverses vegades que la seva prioritat és Barcelona, Valls assegura que no vol ser "agressiu" amb l'independentisme, sinó que vol ser "moderat". "Barcelona demana moderació, podem parlar del Procés i de l'independentisme, però de manera civilitzada i sense insults, respectant l'opinió de la majoria, però també l'espai públic".

Valls ha retret a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no hagi resolt els problemes de Barcelona durant aquests últims quatre anys. L'ex primer ministre francès també li ha retret que hagi considerat que la seva presència "tacarà" la imatge de la ciutat: "Jo no li diré mai a ningú que tacarà la imatge de Barcelona. És molt estrany que la gent que es diu progressista i oberta no es feliciti que algú que ha nascut aquí, que ha sigut francoespanyol, sigui candidat a la seva ciutat".