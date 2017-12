Felip VI: de possible àrbitre a ariet contra el Procés

Felip VI va ser proclamat rei d’Espanya sota l’aura de la regeneració d’una institució ancorada en el passat. Catalunya es va mirar en aquell moment el jove rei amb esperança, a pocs mesos de la celebració del 9-N. Però el cap d’estat només va tardar cinc mesos a avalar el discurs de Rajoy. Des de llavors no ha sortit del guió i els seus missatges han anat sempre en sintonia amb la Moncloa. Fins al punt que el passat 3 d’octubre va ser la primera institució que va avalar obertament l’aplicació del 155.

19/07/2015: Proclamació

Felip VI ofereix un “temps nou” sense canvis estructurals

“Res de nou”. Així titulava l’ARA l’endemà de la proclamació davant les Corts. En el seu primer discurs com a rei, Felip VI va començar obviant la plurinacionalitat de l’Estat i es va limitar a defensar “una Espanya unida i diversa”, una expressió que ha utilitzat fins a la sacietat des de llavors. El discurs, doncs, va ser el de sempre, sense mullar-se però deixant encara oberta la incògnita de si podia erigir-se en àrbitre del Procés, com li demanava el Govern. Va fer servir el català i va citar Espriu, però només per reivindicar la utilitat de les llengües de l’Estat com a “ponts de diàleg”.

Nit de Nadal del 2014

Avala el discurs de Mariano Rajoy en contra del Procés

La suspensió i celebració del 9-N i la promesa d’Artur Mas de celebrar eleccions plebiscitàries van radicalitzar el discurs de Felip VI. I el seu primer discurs de Nadal va ser un punt d’inflexió. Per primera vegada el rei comprava fil per randa el discurs del PP en contra del Procés i deixava clar que la defensa de la unitat d’Espanya era una de les prioritats del seu regnat. Catalunya passava a ser el centre del seu discurs.

Nit de Nadal del 2015

Diu que l’independentisme només pot portar “decadència”

Les apel·lacions a la unitat d’Espanya van a més en el seu segon discurs de Nadal. Just després de les complicades eleccions del 20-D -que feien difícil la reelecció de Rajoy-, demana fer pinya entre tots els espanyols i exhibeix un to molt contundent contra el Procés: diu que la independència només porta “decadència, empobriment i aïllament”.

Nit de Nadal del 2016

Avisa que saltar-se la llei pot portar “enfrontaments estèrils”

Felip de Borbó ja obvia qualsevol crida al diàleg amb Catalunya i avala la resposta judicial del PP. En el seu tercer discurs de Nadal, avisa que saltar-se la llei pot portar “enfrontaments estèrils”. El govern de Carles Puigdemont ja prepara les lleis de desconnexió i el referèndum que es traduirà en l’1-O.

03/10/2017: post 1-O

Acusa el Govern d’una “deslleialtat inadmissible”

En un missatge inèdit -el primer fora de Nadal des del cop d’estat del 23-F-, Felip VI titlla de “deslleialtat inadmissible” la declaració d’independència suspesa pel Parlament i no es refereix en cap moment a les càrregues policials. En lloc de fer d’àrbitre del Procés, com es confiava quan va ser proclamat -i va començar una sèrie de viatges a Catalunya que van fer que sigui la comunitat que més ha visitat-, es converteix en ariet contra l’independentisme: avala l’aplicació de l’article 155.