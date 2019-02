Lambán: “Estic segur que Sánchez no cedirà als xantatges dels independentistes, càncer de la democràcia amb el qual cal acabar"

L’acord entre els governs català i espanyol per crear la figura d’un relator en les reunions entre partits ha provocat crítiques d’alguns dels 'barons' del PSOE contra l’executiu de Pedro Sánchez. Els presidents de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i de l’Aragó, Manuel Lambán, han expressat els seus recels.

El president de l’Aragó ha advertit a través de Twitter que “aprovar un pressupost no justifica cessions que posin en dubte la Constitució, la unitat d’Espanya, l’estat de dret ni la decència”. “Estic segur que Pedro Sánchez no cedirà als xantatges dels independentistes, càncer de la democràcia amb el qual cal acabar”, ha afirmat.

“Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia. Estoy seguro de que @sanchezcastejon no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar” pic.twitter.com/MOzpoltghG — Javier Lambán (@JLambanM) 5 de febrero de 2019

García-Page no ha amagat la seva "perplexitat" pel fet que el govern espanyol hagi acceptat la figura del "relator" en les negociacions amb la Generalitat i ha defensat que "sobre Espanya en parlen tots els espanyols, no només els militants del PSOE". "El que tinc molt clar és que parlar és una cosa: jo no parlo amb els meus amics amb testimonis pel mig. Això és negociar", ha manifestat el dirigent socialista en una entrevista a Onda Cero.

Així, García-Page s'ha preguntat si el govern espanyol té clar que "no es pot alimentar part de la societat catalana" que "s'ha cregut que serà possible un referèndum d'autodeterminació". García-Page ha alertat que aquesta maniobra alimenta una expectativa que a llarg termini hi haurà algun tipus de referèndum –que al seu parer "és inviable"– i, d'altra banda, discrimina la gent que està sent jutjada al Tribunal Suprem.

"Estan reconeixent explícitament que quan ho van vulnerar estaven apel·lant a un dret que avui no reconeixen que no existia", ha afirmat García-Page. "Cal parlar de coses possibles, realistes, amb un mètode constitucional", ha conclòs.