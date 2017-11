El realisme no il·lusiona

De totes les missions del Procés, potser la del 21-D sembla la més difícil. L’independentisme encara uns comicis en què l’única manera de persistir passa per obtenir el 50% dels vots. Necessita, per tant, la màxima mobilització. En un clima il·lusionador, com el que envoltava el 27-S, va estar a punt d’aconseguir la xifra. Però ara toca realisme: després de l’estèril declaració d’independència, els polítics comencen a dir que tot allò que semblava fet i en mans de la gent en realitat no ho estava, i que el Procés va per llarg. Sobiranisme decepcionat, unionisme extramotivat, i tot en un clima en què els retrets poden marcar una campanya de llistes separades. Queda intacte, però, l’element que més uneix l’independentisme. No l’il·lusiona, però és el millor per mobilitzar-lo: Mariano Rajoy.