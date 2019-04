Podem, al rescat de l'escó que es disputa amb Vox a Toledo

Ell, el Carlos, ho nega: “A Toledo tenim fama de ser molt de dretes, però no tots som així”. I ella, la Isabel, la seva dona, el corregeix: “Home, sí que és una ciutat conservadora”. Encara no ha començat a parlar Irene Montero, número dos d’Unides Podem, i unes 300 persones ja esperen a l’auditori d’aquesta petita ciutat de poc més de 80.000 habitants marcada pel seu bell centre històric medieval de tons marrons, armadures i espases, molt turístic, que s’eleva imponent sobre el Tajo. Els resultats del pròxim dia 28 confirmaran quin dels dos membres de la parella té raó en la seva anàlisi sociològica sobre Toledo: dels 6 escons que es reparteixen, Podem ara mateix en té un, però el CIS li dona ara per ara a Vox, que deixaria fora el partit d’Iglesias.

No ha sigut ell, sinó la número dos, Irene Montero, i el candidat principal d’Esquerra Unida, Alberto Garzón, número u de la coalició per Màlaga, els que han acudit aquest divendres al rescat d’aquest escó. Al matí Pablo Iglesias havia parlat cinc minuts en un petit acte a Madrid amb col·lectius de la sanitat, en el qual va defensar que han de ser els bancs i les grans empreses els que paguin els impostos per sufragar la sanitat pública. La inauguració de campanya, davant unes 200 persones, també va ser breu: Iglesias va fer un discurs de tres minuts i va marxar. Montero, en canvi, va mantenir ahir l’audiència atenta i en silenci amb un discurs elèctric i alhora clar de més de vint minuts. El model energètic, l’habitatge i la precarietat laboral van ser el centre del seu parlament, sempre recolzat sobre un denominador comú: “La història l’escrius tu”, el lema de campanya escollit.

En aquest sentit, Montero ha advertit als grans empresaris espanyols: “Florentino Pérez i Villar Mir poden tenir més poder que un diputat, però no tenen més poder que tota la població espanyola”. Malgrat les al·lusions crítiques al Partit Popular i també al PSOE, les empreses van ser el blanc de la majoria de les crítiques de Montero. “Espanya té sol, té aigua i, en canvi, ¿qui decideix quina energia consumim i a quin preu? Són les grans empreses d’aquest país en forma d’oligopoli”. En la mateixa línia, va defensar que els espanyols no poden decidir si volen viure al poble o a la ciutat ni, en aquest últim cas, en quin barri. “Els fons voltors decideixen comprar milers de pisos i els preus pugen”, va dir.

A l’espera que Pablo Iglesias comenci a aixecar més la veu –avui és a Las Palmas, demà a Eibar–, Montero s’erigeix com una número dos de perfil alt per descarregar mediàticament el líder de la llista per Madrid. “Jo crec que té més frescor que el Pablo, per la manera de dir les coses, i, a més, amb una dona el partit es diferenciaria més de la resta”, afirma el Carlos. La seva dona, de nou, dissenteix: “A mi no m’agrada ni l’un ni l’altre, jo sóc d’Esquerra Unida i de Garzón”. Una frase per recordar la importància del vot fidel i tradicional. L’acte es va tancar amb la cançó ‘Bella ciao’ entre aplaudiments i una bandera republicana onejant.