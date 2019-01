Els comuns retreuen al Govern que no apliqui lleis socials que no van ser suspeses pel TC

La portaveu de Catalunya en Comú - Podem al Parlament, Susana Segovia, ha criticat avui les "cortines de fum" del Govern per no aplicar els articles de diverses lleis socials que no van ser suspeses pel Tribunal Constitucional. En roda de premsa al Parlament, la portaveu dels comuns ha considerat que el Govern utilitza els recursos presentats per l'anterior executiu espanyol del PP contra diverses lleis socials catalanes com a "excusa" per no aplicar aquells articles que no van ser suspesos al seu moment per l'alt tribunal. A tall d'exemple, Segovia ha esmentat els articles de pobresa energètica o el de fiscalitat ambiental, que no estan suspesos però que, ha precisat, el Govern no aplica. Per això la portaveu dels comuns a la cambra catalana creu que l'anunci d'avui del Govern de promoure aquesta llei òmnibus és "clarament insuficient".

D'altra banda, la diputada ha tornat a demanar al govern de Pedro Sánchez "valentia" per donar una "resposta política clara al conflicte" de Catalunya, però paral·lelament ha reclamat a ERC i al PDECat que no supeditin demanar gestos a un suport als pressupostos generals de l'Estat. A més, en un context marcat per l'"amenaça claríssima de l'extrema dreta", Segovia ha instat a configurar aliances "polítiques progressistes a favor dels drets socials i nacionals". "No tenim gaire clar si el PDECat i ERC aposten ara per aquestes aliances. Van donar suport a la moció de censura [contra Mariano Rajoy], però ara només veiem contradiccions", ha lamentat.

Justament avui l'executiu català ha iniciat els primers tràmits per crear una llei òmnibus que recollirà alternatives legals per poder aplicar quatre lleis de caràcter social que van ser anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional. La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha explicat que la intenció és que la llei inclogui "alternatives legals" per recuperar els articles suspesos en les normes d'igualtat efectiva entre homes i dones, la del canvi climàtic, la d'associacions de consumidors de cànnabis i la de l'Agència Catalana de Protecció Social.