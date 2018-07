Albiol comunica a Casado que vol repetir d'alcaldable del PP a Badalona

El president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha comunicat al nou president del PP, Pablo Casado, la seva voluntat de tornar-se a presentar com a alcaldable de Badalona (Barcelonès) a les pròximes eleccions municipals.

En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, Albiol ha explicat que dijous va manifestar a Casado la seva intenció de presentar-se als comicis del maig del 2019: "Em faria molta il·lusió tornar a ser alcalde de Badalona", ha dit. En la mateixa línia, Albiol ha afirmat que, si surt escollit com a alcalde, no veu que hagi de renunciar "necessàriament" a presidir el partit a Catalunya, malgrat que ha admès que serà necessari un "replantejament general" de l'organització del PP de Catalunya.

"Aquest repte il·lusionant que tinc per tornar a ser alcalde de Badalona requereix un replantejament general, però en cap cas això significa necessàriament la celebració d'un congrés", ha afirmat, alhora que ha assegurat que Casado comparteix aquesta visió.

El que sí que ha afirmat és que ser alcalde de Badalona seria incompatible amb estar al capdavant del grup del PP al Parlament.

L'elecció de Casado: "Tornar a l'essència"

El president del PP de Catalunya ha destacat que la victòria de Pablo Casado al congrés nacional del PP retorna el partit als seus orígens: "Aquest PP torna a les essències".

Albiol ha sostingut que la gestió que ha hagut d'afrontar el govern espanyol encapçalat per Mariano Rajoy ha exigit un "cert pragmatisme", i com a conseqüència d'això "ha oblidat, forçat per les circumstàncies, el que són les essències pròpies del partit". Per aquest motiu creu que, ara que el PP està a l'oposició, és necessari redefinir els elements essencials de la formació.