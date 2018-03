Troben ADN del nen desaparegut a Níjar en una samarreta que va aparèixer durant la recerca del menor

La samarreta interior blanca que es va trobar aquest diumenge durant l'operatiu de recerca de Gabriel Cruz, el menor de vuit anys desaparegut a Níjar (Almeria) fa sis dies, conté ADN del petit. Així ho ha confirmat el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, a través d'un missatge al seu compte de Twitter, on ha insistit a demanar "la col·laboració ciutadana".

Las pruebas realizadas han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de #GabrielCruz. Continúa su búsqueda, la colaboración ciudadana es fundamental. Si sabes algo, llama al 112, 062 ó 091. Muchas gracias. pic.twitter.com/pdLQtf4Pbc — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5 de març de 2018

La samarreta va aparèixer dissabte aprop d'una depuradora de Níjar durant la quarta jornada de recerca del menor. La van trobar el pare del nen i la seva parella. El ministeri no ha volgut confirmar si la peça estava mullada o seca. Aquesta és una de les incògnites que havia planat sobre el cas en les últimes hores, ja que s'havia arribat a especular que la roba estava seca quan es va trobar tot i que les hores abans havia plogut.

La mare del petit, Patrícia Ramírez, ha assegurat que la troballa és un "raig de llum" per la família perquè els indica que l'operatiu de recerca va per bon camí. Els pares han comparegut aquest matí, després que es reprengués l'operatiu per sisè dia consecutiu. 200 professionals i una cinquantena de voluntaris pentinen una àrea de 2 quilòmetres des del punt on es va veure per últim cop al nen. També es revisen mines, pous, basses, coves i algun hivernacle en un radi de 12 quilòmetres.

"Cada minut que passa és negatiu"

El portaveu de la Comandància d'Almeria de la Guàrdia Civil, David Domínguez, ha assegurat que la troballa de la samarreta del petit no altera la recerca. Domínguez ha explicat que "els canvis que es fan al dispositiu són pel temps que passa i perquè en determinats llocs selectius hi ha més probabilitats de trobar" el nen. Segons el comandament, "cada minut que passa" sense trobar el menor "és negatiu".

La Guàrdia Civil no descarta tornar a pentinar l'entorn de la depuradora i fer-ho amb el servei de gossos ensinistrats per buscar desapareguts, perquè tot i que la zona que hi ha més a tocar de les instal·lacions s'ha revisat ja, es tracta d'una gran extensió de terreny. "Ens agradaria tenir més certesa que no hi és, encara que ja els haguem mirat, els tornarem a revisar", ha explicat Domínguez.