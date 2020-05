EN DIRECTE | Així serà la reobertura dels centres educatius: aules amb la meitat d'alumnes a partir de la fase 2

Després de la pressió de famílies i docents al departament d'Educació perquè concretés el retorn a les aules, aquest dimecres –després de més de dos mesos sense cap roda de premsa– el conseller, Josep Bargalló, n'explicarà els detalls. L'ARA va tenir accés ahir a la nit en primícia a les 17 pàgines del document que concreta alguns aspectes de la desescalada educativa, però també obre noves incògnites. Una de les més importants: quants docents nous es contractaran? Cal tenir en compte que fins que s'acabi el curs es compaginarà la docència online i la presencial, i el curs que ve començarà presencialment però amb la meitat dels alumnes a cada aula.

Aquests són, per ara, els detalls que ja s'han explicat.

Quan podran obrir les escoles?

Obriran els territoris que entrin en fase 2 i a partir de l'1 de juny

El pla preveu que tots els centres educatius vagin obrint a mesura que els territoris entrin a la fase 2. Si el govern espanyol ho accepta, només el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran entrarien dilluns que ve en aquesta fase, però el document deixa clar que en aquest cas les escoles i instituts obririen l'1 de juny. L'assistència a classe serà voluntària, les aules tindran la meitat d'alumnes –5 infants per grup a infantil, 13 a primària i 15 a l’ESO– i no s'avançarà matèria.

La mesura també preveu la reobertura dels centres de formació professional, els de règim especial, els de formació d'adults i les escoles d'idiomes. En tots aquests casos també serà voluntari anar a classe i s'haurà de fer amb grups de 15 alumnes com a màxim. El pla, en canvi, diu que reobrir els centres d'educació especial presenta encara "moltes dificultats".

Qui podrà anar a classe?

De manera voluntària, els alumnes d'infantil, 6è, 4t d'ESO, 2n de batxillerat i FP

En el cas d’infantil “es prioritzaran” els infants els pares dels quals treballin de manera presencial, i "en cap cas" podran anar-hi els nens de 0 a 1 anys, perquè són el grup de més vulnerabilitat. A primària hi aniran només els de 6è per “donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat”. I als instituts, els de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i últims cursos de cicles, com ja s’havia dit. És a dir, els centres obriran, sí, però només per fer “suport lectiu i orientació”, “acompanyament tutorial i emocional” i “planificar els escenaris” del curs que ve.

Entre altres condicions per tornar a l'escola, el departament d'Educació demanarà que el carnet de vacunes de l'estudiant estigui al dia, una declaració responsable dels progenitors o tutors, que no tingui cap símptoma de covid-19 i que no convisqui amb cap persona contagiada les últimes dues setmanes.

Si obren les escoles, s'acaba la docència virtual?

No, el curs s'acabarà online, com s'havia anunciat

No, tot al contrari. Cal tenir en compte que anar a l'escola i l'institut serà voluntari. Així que per a la resta d'alumnes que no poden o no volen anar a classe el curs s'acabarà, com ja s'havia anunciat, de manera virtual. "No hi ha ni prou temps ni cap motiu organitzatiu o pedagògic per decidir suspendre la docència telemàtica”, diu el document, que afegeix: “Ben al contrari, demanar als centres que revertissin la programació a la presencialitat seria un esforç eixorc i excessiu”. A més, cal garantir l'aprenentatge en línia per a tots els alumnes, ja que s'espera que "un nombre important de famílies no accepti dur els seus fills al centre educatiu fins a la finalització de l'alerta sanitària".

Quines mesures de seguretat hi haurà?

Els docents aniran amb mascareta i les entrades i sortides seran esglaonades

Entre les mesures de seguretat que es preveuen hi ha unes estrictes normes i rutines per rentar-se les mans (els nens ho hauran de fer abans d'entrar i sortir de l'escola, abans i després dels àpats, i abans i després d'anar al lavabo, per exemple, i els docents com a mínim cada dues hores), el personal docent i no docent portarà mascareta i les entrades i sortides es faran per intervals.

I el curs que ve, què?

Cada centre haurà de buscar espais per fer-hi el doble d'aules

Aquest és un dels grans reptes. El pla de desconfinament explica que el departament d’Educació demanarà als centres educatius de tot el país que presentin abans que acabi aquest curs el seu propi “pla de contingència” amb “noves fórmules organitzatives” que garanteixin “el màxim de presencialitat possible de tot l’alumnat” però amb les ràtios a la meitat que ara: és a dir, que les classes de primària tinguin 13 alumnes com a màxim i les d’ESO 15.

Els centres rebran “orientacions” d'aquí un parell de setmanes sobre com fer-ho, però la conselleria deixa clar que “és evident que cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre”. En la línia del que va dir el conseller fa uns dies, caldrà reconvertir la biblioteca o els espais de psicomotricitat en aules. Però falta veure què passa en aquells centres saturadíssims o que no tenen prou espais, i també concretar el reforç de professorat que es contracta per fer front al doble de grups. De cara al curs que ve, la conselleria també demana preveure què passaria “en cas d’un hipotètic rebrot” que obligui a fer algun “tancament puntual” de centres.