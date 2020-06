Ajornat un desnonament a l'Hospitalet enmig de protestes veïnals

Almenys fins al 30 de juliol a les 13 hores, Marlene Meneses, de 50 anys, i la seva filla de 7 continuaran vivint al pis que ocupen des de fa cinc anys al carrer Mina número 35, a l'Hospitalet de Llobregat. Malgrat que han demanat que se'ls concedeixi un lloguer social, el fons propietari del pis, Cabot Assets, només ha concedit una pròrroga de cinc setmanes a la inquilina, davant la mobilització de prop d'un centenar de persones, la majoria joves pròxims al Sindicat de Llogateres. Tot i que la llei d'habitatge obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social als inquilins (ocupin o no) que demostrin una situació de vulnerabilitat, els jutjats de l'Audiència de Barcelona van decidir que el lloguer no pot ser un requisit per frenar un desnonament, sinó que són les autoritats competents les que han d'aplicar sancions si no es fa aquesta oferta.

Entre llàgrimes, la Marlene ha baixat al carrer a fer un breu discurs davant els activistes i ha lamentat la falta d'ajudes tot i la seva complicada situació: sense permís de residència després de perdre els documents i malalta d'un càncer de pit pel qual encara està en tractament. Si fa uns anys va aconseguir feines prou estables per pagar-se un lloguer, ara li és impossible i només fa feines puntuals en cases de persones que la coneixen. "Serveis socials no vol ajudar i Habitatge tampoc, sobretot quan som persones indocumentades. No existim, però sí que existim per treballar sense contracte, netejar les seves cases i cuidar els seus avis", ha dit a través del megàfon.

651x366 Activistes i veïns mobilitzant-se davant el pis amenaçat de desnonament a l'Hospitalet de Llobregat aquest dimarts / FRANCESC MELCION Activistes i veïns mobilitzant-se davant el pis amenaçat de desnonament a l'Hospitalet de Llobregat aquest dimarts / FRANCESC MELCION

La setmana passada, un altre desnonament es va aturar a l'Hospitalet de Llobregat i des del Sindicat de Llogateres del municipi temen que, un cop tancat l'estat d'alarma i reoberts els jutjats des de principis de juny, s'incrementi el ritme en una ciutat que el 2018 va patir 549 desnonaments segons les plataformes. Es tracta de la ciutat de l'Estat on ha pujat més el lloguer en els últims cinc anys.

No tots els desnonaments arriben a les plataformes pel dret a l'habitatge, però per ara el sindicat de l'Hospitalet s'ha mobilitzat en dues ocasions i ho farà davant l'amenaça d'un altre desnonament el pròxim 3 de juliol. "L'Hospitalet de Llobregat està molt a prop de Barcelona, però és més barat per als inversors. És una ciutat amb molt de treball precari i immigració i per als veïns és inassumible que el lloguer s'equipari al de Barcelona", diu la Júlia, del Sindicat de Llogateres de l'Hospitalet.

La Marlene va arribar al pis gràcies a la PAH fa cinc anys i després de quinze dies dormint al carrer amb la seva filla, segons explica al diari ARA. El desnonament s'ha anat ajornant pel càncer de la Marlene: tenia la primera execució el 14 de febrer passat, data que li coincidia amb l'operació pel tumor. Després de quinze anys vivint a Barcelona, on va arribar procedent de Bolívia, la Marlene va rebre una promesa de contracte d'una particular a qui netejava la casa que finalment no va complir, explica, de manera que no va poder aconseguir el permís de treball. Ara, amb els minsos ingressos de les neteges esporàdiques i amb l'únic ajut de la beca menjador per a la seva filla, li és impossible pagar un lloguer.