L'Ajuntament de Barcelona convoca 1.300 places públiques d'ocupació

L'Ajuntament de Barcelona convocarà aquest 2019 fins a 1.343 places d'oferta pública d'ocupació que corresponen al pla de recursos humans municipal previst per a la legislatura 2015-2019. Segons el consistori, és l'oferta pública municipal més important dels últims 40 anys a la ciutat.

Així, es crearan 300 places d'agents de la Guàrdia Urbana per cobrir les jubilacions previstes, 121 places de mestre i pedagog per reforçar centres educatius, 212 de treball social, educació social i psicologia, 81 places per a arquitectes i enginyers i 300 d'auxiliar d'administració.

La majoria de places es convocaran aquest mes de gener i es preveu que el primer examen del procés de selecció sigui a l'abril.