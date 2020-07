Josep Maria Argimon: “No podem anar confinant i obrint, perquè l’economia s’enfonsa”

Dos dies després de ser presentat com a nou secretari de salut pública, el doctor Josep Maria Argimon (Barcelona, 1958) insisteix en la importància de prendre les mesures per evitar uns confinaments que serien letals per a l’economia. Llicenciat en medicina i doctor a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és especialista en medicina preventiva i salut pública per l’Hospital de Bellvitge i té un màster en atenció sanitària basada en l’evidència a Oxford.

Com valora el moment actual de la pandèmia?

Ara mateix hem d’evitar el confinament, que és un tractament, no una vacuna, contra el virus. Però aquesta pel·lícula ja l’hem passada, ja sabem el guió i sabem fins i tot el final. Ara comencem una pel·lícula semblant, un remake. Però els remakes tots sabem que es poden canviar i pot haver-hi un final un pèl diferent. Estem en un moment crític, perquè la infecció incrementarà, perquè ara vindran el gruix de les vacances i hi haurà molta mobilitat. Però amb mobilitat o sense, les mesures s’han de prendre, perquè si no la infecció creixerà.

És a dir que, amb distància, rentat de mans, mascareta i comportaments socials responsables, no hi ha d’haver inconvenient perquè un milió de catalans de l’àrea metropolitana se’n vagin a la muntanya o al mar.

Hi ha d’haver poc inconvenient si seguim totes les mesures i hi haurà llocs tranquils durant l’hivern on evidentment durant l’estiu creixerà el risc. Però cadascú ha de prendre les decisions sobre si vol estar en un lloc més o menys dens, que també pot ajudar a reduir els contagis.

¿Quan diu que és un moment crític vol dir que l’agost ha de ser com el març?

No, hi ha grans diferències, com que llavors no teníem política de testatge perquè no teníem reactius per fer proves PCR. No teníem material i ara no tenim problemes de material i, a més, tenim més coneixement del virus. Però el testatge no soluciona el problema; no és suficient si no hi apliquem les mesures de seguretat. El rentat de mans, la distància, la mascareta, la prevenció en general... la conscienciació de la gent per aplicar aquestes mesures no la teníem el 15 de febrer.

¿Haurem de portar mascareta fins que no arribi la vacuna?

Malauradament, sí. I la vacuna, amb els 20 grups que hi ha produint-ne, pot estar llesta a finals d’any o començaments del vinent, però després s’han de fabricar i distribuir-ne milers de milions de dosis. Això ens porta tranquil·lament a un any vista. Hem de conviure amb el virus i prendre precaucions perquè el que no pot fer un país és tancar, obrir, tancar, obrir... Perquè llavors l’economia s’enfonsa i l’economia és salut, perquè la pobresa és la pitjor malaltia de les societats.

¿Amb les dades que tenim avui, el curs hauria de poder començar amb normalitat al setembre?

Ha de poder començar. Hem de procurar fer la vida normal. Amb les mesures que el departament d’Educació ha dictaminat, tot i que serà un curs complicat perquè hi haurà nervis per totes les parts, del professorat i dels pares, hem de procurar que no passi aquest neguit als infants i hem de seguir amb la vida.

¿Això inclou eleccions al Parlament de Catalunya aquesta tardor?

Veurem com avança l’epidèmia, però s’han celebrat eleccions a Galícia i a Euskadi.

El president Torra va dir dimecres que s’estudia la possibilitat de tancar el lleure nocturn a Catalunya. Quan es farà? ¿Tenim un problema amb els joves?

No és una decisió que es prengui unilateralment, es pren en el marc del Procicat i s’ha d’estudiar. Jo no voldria estigmatitzar els joves, el que diria és que hi ha entorns on aquesta vacuna que són el rentat de mans, l’ús de la mascareta, la distància física... és més difícil de mantenir per les pròpies característiques també de l’oci, no tant perquè sigui una persona més o menys jove.

¿Ferrovial continua sent l’empresa encarregada de fer trucades als contactes dels contagiats?

Jo no vaig fer la contractació i no sé si segueix o no seguirà, és un contracte que va fer el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Penso que encara segueix el contracte, perquè vaig sentir dir-ho l’altre dia, si no ho recordo malament, a la consellera.