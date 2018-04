Aturat un desallotjament al barri de Sant Antoni

Les associacions veïnals del barri de Sant Antoni han evitat aquest dimecres al matí un desallotjament al carrer Comte Borrell número 59. La comitiva judicial, que ha arribat a l'edifici cap a les onze i mitja del matí, ha decidit no fer efectiu el desnonament davant la presència d'almenys una trentena de persones que protestaven a la porta de l'edifici.

Segons els manifestants, el propietari de l'immoble del carrer Comte Borrell ha estat pressionant per desnonar els habitants de diversos pisos de l'edifici, que els van ocupar farà un any. Segons aquests mateixos, a l'immoble també hi viuen almenys quatre families amb renda antiga que pateixen l'assetjament del propietari per que marxin. De fet, les persones que han ocupat els pisos que aquest dimecres havien de ser desallotjats s'hi van instal·lar per donar suport a aquests veïns.

"Una veïna té obres al pis de dalt i li ha caigut part del sostre, però el propietari no se'n vol fer càrrec -assegura en Marc, un dels joves habitants del pis que reclama l'amo de l'immoble-. Una altra veïna és molt gran i necessita un ascensor, i ni tan sols poden parlar amb els advocats del propietari". També, denuncien els col·lectius, hi ha irregularitats per part de l'amo de la casa en la cura de l'edifici. "A la façana hi ha unes xarxes per uns despreniments que només hi podien estar cinc mesos i hi porten cinc anys", afirma l'Axel, un altre veí i membre del sindicat de barri que ha participat en la protesta.

Els habitants dels pisos que avui s'havien de desallotjar han demanat arribar a un acord amb el propietari per establir un preu de lloguer just. Denuncien però, que no se'ls ha escoltat. Aquest dimecres l'advocat del propietari i administrador de la finca, que no ha volgut parlar amb l'ARA, ha cedit davant la pressió dels manifestants i ha accedit a posposar el desnonament però, asseguren els col·lectius veïnals, no ha proposat cap alternativa al desallotjament.

Gentrificació i especulació

Les associacions veïnals lliguen el tracte que rep l'immoble del carrer Comte Borrell amb l'onada de gentrificació que pateix el barri de Sant Antoni i tota Barcelona, i per l'especulació immobiliària. L'edifici està situat justament a la cantonada entre els carrers del Comte Borrell i Manso, a tocar del Mercat de Sant Antoni. "Les obres del mercat no tardaran en acabar, de manera que el barri és un caramel pels especuladors", diuen els veïns.

Entre els crits més escoltats aquest dimecres davant la finca, destacaven els de "fora especuladors dels nostres barris" i "cap veïna fora del barri". La protesta ha comptat amb el suport d'organitzacions veïnals i anti-desnonaments d'altres parts de Barcelona i ha servit per fer una crida contra la gentrificació, l'excés de turistes i la especulació.