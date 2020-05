Generalitat i Ajuntament de Barcelona estudien la mobilitat entre ciutats de l'àrea metropolitana

A la fase 1 està permesa la mobilitat dins la regió sanitària, però no es pot anar d'una a l'altra si no és per motius laborals, sanitaris o casos de força major. Això, traduït al cas català, implica que els ciutadans no poden sortir de Barcelona. O que els de l'àrea metropolitana tenen les portes tancades de la capital. Una situació que estudien aquest mateix divendres en la reunió bilateral entre el consistori barceloní i la Generalitat.

"És un tema que està obert i n'estem parlant. És complex. La mobilitat pot comportar un risc d'augment de contagis. Però la no mobilitat també té un risc, per les aglomeracions", ha comentat Ada Colau aquest divendres sobre la possibilitat de flexibilitzar aquests desplaçaments ara vetats. L'alcaldessa, que ha fet balanç després de saber que Barcelona passaria dilluns a la fase 1, ha evitat donar la seva opinió personal sobre el tema i ha insistit que s'estan "calibrant tots els elements per prendre una decisió". Tot i que, llegint entre línies, s'interpreta que el consistori veu amb bons ulls permetre la mobilitat entre els municipis. Sempre, esclar, que els criteris mèdics i tècnics hi donin el vistiplau. "Nosaltres ho encarem de tal manera que la ciutat real és la metropolitana".

La reunió serà només entre Barcelona i el departament de Salut, tot i que Colau ha assegurat que tindrà "la mirada posada en tots els municipis" que "estan molt interconnectats per motius laborals i familiars, i que comparteixen coses com el transport públic".

Unes hores abans, la consellera de Salut, Alba Vergés, també s'ha referit al tema. En la mateixa línia, des de la Generalitat s'apel·la a la prudència. "Tots volem avançar, però també volem una mínima seguretat per no fer passos enrere", apuntava la consellera. Vergés insistia en la "rigorositat" de les propostes, que finalment haurà de validar el ministeri de Sanitat. Per tant, no s'espera una resposta imminent -per la qual cosa la mobilitat entre l'àrea metropolitana quedaria restringida a la regió sanitària en qüestió-, sinó que deixava oberta la possibilitat per als pròxims dies.

D'alguna manera, seria com passar a la fase 1,5. Una solució similar a la que s'aplica des de dilluns i que permet flexibilitzar les mesures de confinament sense arribar a canviar de fase. En aquest punt, i a la pregunta de si s'estudia demanar passar a la fase 1,5 en alguns sectors com poden ser la restauració, Colau ha evitat respondre concretament sobre aquest col·lectiu, però sí que ha obert la porta, en general, a "proposar" la mesura "si es veu que es pot avançar en algun sector en concret i les dades ho avalen". Finalment, ha insistit en la prudència, i ha recordat que "el pas de fases no és una cursa" i que l'objectiu és "controlar els contagis i avançar de la manera més segura".

"No ens agraden les imatges de les platges"

A banda de la mobilitat entre municipis, un dels punts calents de la compareixença d'Ada Colau ha estat el de les platges. L'alcaldessa assegura que "no agraden" les imatges de ciutadans banyant-se o prenent el sol a les platges, ja que és un dels punts que no es permetrà fins a la fase 2. Més enllà del malentès al consistori per les informacions contradictòries sobre l'ús de la platja, Colau ha recordat que tant en la fase actual com a partir de dilluns vinent només es permet anar a la platja per passejar-hi i fer-hi esport.

Pel que fa al paper de la Guàrdia Urbana, ha defensat l'actuació dels agents recordant que, durant aquests dies, estan "acompanyant" la ciutadania a complir les normes del desconfinament i que, en general, "la resposta és positiva". Així i tot, ha assegurat que la policia té l'ordre de sancionar aquells casos en què "s'evidenciï reincidència", ja sigui a les platges o en qualsevol altre aspecte de l'estat d'alarma.

L'alcaldessa ha recordat, finalment, que Barcelona segueix a la fase 0,5 i que seguirà així fins dilluns. Per tant, ha demanat als barcelonins que fins llavors no trenquin les mesures de confinament.