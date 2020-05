Barcelona, les regions metropolitanes i Madrid passen dilluns a la fase 1

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, avançava aquest dijous que "els propers dies" la major part de l'Estat entraria com a mínim a fase 1. Aquest divendres s'ha confirmat que tot, després de l'aval a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a Madrid, que aquesta setmana han explorat una mena de fase 0,5 en què s'ha permès la reobertura de comerços sense cita prèvia però estava prohibit encara el contacte social. La Generalitat ha vist fins ara satisfetes totes les seves peticions, mentre que per a la Comunitat de Madrid a la tercera va la vençuda, després de dos intents que el ministeri havia rebutjat i que han propiciat fins i tot un recurs al Tribunal Suprem.

Les dues capitals entren així en fase 1 dues setmanes més tard que ho fes aproximadament el 50% del territori estatal, juntament amb tota la comunitat de Castella i Lleó. A Catalunya van avançar l'11 de maig el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre, que dilluns entraran en fase 2. De la seva banda, Lleida, la Catalunya Central i Girona van estrenar la fase 1 aquest dilluns i s'hi mantindran una setmana més, com el País Valencià. A Castella i Lleó, el govern ha canviat l'àrea sanitària fixada fins ara (les àrees bàsiques de salut) per les províncies. Dilluns entraran a la fase 1 les nou capitals de província d'aquesta comunitat, que encara estaven a la fase 0 i s'hi mantindran una setmana més les 26 àrees sanitàries que ja fa dues setmanes que van entrar a la fase 1.

"Fem les propostes que fem per avançar de fase i normalment estem segurs del que proposem, perquè creiem que és factible avançar", ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa aquest divendres, quan s'ha conegut l'aval del ministeri de Sanitat. "Tots volem recuperar l’activitat comunitària, social i econòmica però també volem garantir la seguretat", ha subratllat, que en lloc de parlar de "prudència" ha preferit posar l'accent en el "rigor" en les sol·licituds per evitar passos en fals que puguin generar un rebrot de contagis, informa Natàlia Vila.

Pel que fa a Madrid, Illa ha assegurat que l'aval ha tingut a veure amb criteris tècnics i no amb el fet que el govern regional ha iniciat un procediment als tribunals. La capacitat de l'atenció primària per detectar casos i poder-ne fer una vigilància posterior havia estat el principal obstacle perquè Madrid avancés, però Illa ha afirmat que s'ha resolt aquesta circumstància.

La principal novetat per a Barcelona i l'àrea metropolitana és que es permeten les reunions de col·lectius de fins a deu persones, tant en domicilis com al carrer, i s'obren les terrasses dels bars en un 50% de la seva capacitat. La distància interpersonal de dos metres segueix sent la recomanació sanitària més important i des d'aquest dijous és obligatori dur mascareta si no es pot guardar aquest marge de llunyania per evitar la transmissió del virus. A més, es permet anar a les segones residències, sempre que estiguin a la mateixa regió sanitària.

651x366 El mapa del govern espanyol amb les zones que canvien de fase el dilluns 25 El mapa del govern espanyol amb les zones que canvien de fase el dilluns 25

Arreu de l'Estat es produeix un pas a la fase 2 significatiu. Ho fan les Balears, el País Basc, Galícia, Navarra, la Rioja, Múrcia, Extremadura, Aragó, Canàries, Ceuta, Melilla, Astúries i Cantàbria. En el cas d'Andalusia es va sol·licitar que Màlaga i Granada, que només han complert una setmana en fase 1, acompanyessin la resta a la fase 2, però Sanitat ho ha rebutjat. Castella-la Manxa, que també havia vist com només uns territoris passaven a la fase 1 fa dues setmanes, ha decidit seguir els temps i només ha sol·licitat el progrés a fase 2 per a Guadalajara i Conca. L'única comunitat que no havia fet cap petició és el País Valencià, que ha patit un lleuger rebrot de contagis i ha decidit no demanar el pas a fase 2 dels deu departaments sanitaris que compliran 15 dies en fase 1.

Una de les principals novetats de la fase 2 és que bars i restaurants ja poden atendre els clients a l'interior, no només a les terrasses, però amb un 40% d'aforament i asseguts a les taules. A la barra es podrà a partir de la fase 3. També es permet la reobertura de les escoles per als alumnes de fi de cicle -4t d'ESO, 2n de batxillerat o 2n de grau mig i superior de formació professional- i es poden tornar a celebrar bodes amb 100 convidats. A més, obren els parcs i parcialment els centres comercials. A banda del progrés en les fases de desescalada, aquest divendres també s'ha conegut un aixecament de restriccions als municipis inferiors a 10.000 habitants. Encara que es trobin en fase 1, gaudiran d'unes mesures semblants a la fase 2, com la desaparició de les franges horàries per a passejar i fer esport o l'exigència que només un adult acompanyi els menors al carrer.