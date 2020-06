Barcelona assaja el retorn dels músics de carrer

Serà amb artistes que actuïn sols, separats del públic amb elements com cintes i tanques i amb espais pintats a terra per als possibles espectadors (un màxim de deu de simultanis), però a partir d'aquest dilluns Barcelona començarà a recuperar els músics de carrer després del llarg confinament.

La ciutat impulsarà una prova pilot amb vuit punts d'actuació al districte de Ciutat Vella, on podran tocar els 92 músics que tenen carnet per fer-ho. Hi haurà, de nou, música en directe en espais com el Portal de l'Àngel, la plaça Catalunya o l'avinguda Catedral. I si la cosa funciona bé, la idea és poder recuperar després els 18 punts que hi ha al centre de la ciutat i, a més llarg termini, regular que hi hagi espais també fora de Ciutat Vella.

Per arribar fins aquí, l'àrea de Cultura de l'Ajuntament ha hagut de consensuar les mesures amb Protecció Civil, perquè l'activitat dels músics de carrer es regeix per unes normes diferents a les dels espectacles que venen entrades i, per tant, permeten un control d'aforament.

"Hem d'anar amb molta cura i consensuar les mesures amb Salut i Protecció Civil", explica a l'ARA Daniel Granados, d elegat de Drets Culturals de l'Ajuntament. Per aquest principi de precaució, es començarà només amb vuit punts, però amb la idea que si funciona bé es pugui aplicar un sistema de fases paral·lel al del desconfinament per anar multiplicant els punts. "Volem treballar amb els músics per poder obrir al més aviat possible el màxim nombre de punts i demanem corresponsabilitat també a la ciutadania: si ho fem bé, podem fer créixer el projecte", assegura Granados.

Entre els músics, tot i celebrar la possibilitat de sortir del confinament, hi ha recels per aspectes com el nombre limitat de llocs habilitats o la impossibilitat d'actuar en grup, cosa que, en funció de l'instrument que es toqui, fa inviable poder actuar. Fins ara, entitats com l' Associació de Músics i Artistes del Park Güell ja havien fet un crit d'alerta sobre "la situació de desprotecció i fragilitat" en què es troben els músics de carrer a causa del confinament i demanaven solucions que els emparessin en el context de paralització total de l'activitat. El decret en què es treballava per regular punts d'actuació fora dels límits de Ciutat Vella en preveia en zones com el Parc Güell, però va quedar aturat per l'estat d'alarma.

Els músics de carrer alerten sobre la situació d'emergència

En la primera prova pilot, però, s'habiliten només punts cèntrics, i s'han contractat tres regidors d'escena itinerants que aniran fent seguiment dels diferents escenaris. A cada punt s'hi permetran 32 hores setmanals de música amb un horari que entre setmana serà de cinc de la tarda a nou de la nit i els caps de setmana de dotze a dues del migdia i de cinc de la tarda a nou de la nit.

Tornen també els músics al metro

El president de l'Associació de Músics del Carrer i del Metro de Barcelona, Rubén H., detalla que estan acordant amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) un pla de retorn progressiu dels artistes a les instal·lacions del suburbà, que també començarà aquest dilluns si el ministeri de Sanitat confirma que la ciutat entra en la fase 2 de desconfinament.

A banda de permetre el retorn dels artistes de carrer, l'Auntament també treballa per crear espais de música en directe per a aquest estiu al Fòrum i a la zona del castell de Montjuïc. El govern municipal té previst detallar la setmana que ve la programació que es farà en aquests escenaris.