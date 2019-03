Barcelona recupera l'avinguda Riera de Cassoles a l'antiga Príncep d'Astúries

El veïnat de la nova avinguda de la Riera de Cassoles de Barcelona ha organitzat aquest diumenge una festa per celebrar el bateig de la que fins ara havia sigut l'avinguda Príncep d’Astúries, que ja compta amb els nous cartells. L'estrena de les plaques coincideix amb la finalització de les obres de reurbanització de la via, que s'enllestiran dilluns, per donar pas a una avinguda més pacificada i amb més espai per als vianants. L'acte de celebració ha comptat amb l'assistència del primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello.

El canvi de nom s'ha produït per iniciativa de la Plataforma Riera de Cassoles, que es va constituir el 2015 després que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la promoció del canvi de nom d'una dotzena de places i carrers de la ciutat dedicats a personalitats borbòniques. En aquest sentit, el nom recupera la denominació de la riera de Cassoles, que era la frontera natural amb l’antic municipi de Gràcia, i coincidia amb el traçat actual de l'avinguda.

Pel que fa a la nova urbanització, només queden per col·locar alguns elements de mobiliari urbà i retirar-ne alguns elements, com armaris elèctrics i instal·lacions.

L'actuació ha augmentat l'espai per als vianants i busca millorar la connexió entre barris per on conflueix l'avinguda, que uneix la plaça Lesseps i la Via Augusta, als districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. La remodelació ha comptat amb una inversió de 4,6 milions d'euros.

El projecte inclou més espais de confort per als veïns, més zones d’estada per al descans, més zones de pas per als vianants i més arbres.

Amb la reurbanització, l'avinguda ha passat de tenir quatre carrils de circulació a tres: dos en sentit descendent –un per a autobús i un per a cotxes– i un únic carril en sentit ascendent, compartit per cotxes i autobusos.

Les voreres noves són més amples i s'hi han plantat arbres, amb una espècie pròpia de les riberes per rememorar la riera de Cassoles. Pel que fa a l'enllumenat, els fanals s'han substituït per uns de més eficients energèticament, i s'han instal·lat dos llocs de recàrrega per a motocicletes elèctriques.