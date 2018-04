Barcelona dobla els urinaris públics permanents a Ciutat Vella

Acabat d'aterrar a l'Ajuntament de Barcelona, el govern d'Ada Colau va firmar una de les primeres grans polèmiques municipals: la instal·lació d'urinaris oberts als carrers de Ciutat Vella. Una decisió polèmica, sobretot, perquè se'n va posar un al costat mateix del Born Centre Cultural. Es tractava d'una prova pilot per mitjà de la qual es van ubicar sis parelles de lavabos -un de peu i un de cabina- en punts del centre de la ciutat on s’havia detectat que hi havia una problemàtica d’orins a la via pública. I la prova va satisfer el govern municipal, que va posar en valor l'elevat nombre d'usos que havien tingut i la reducció de conflictes. Ara el govern de Colau dobla l'aposta i instal·larà, durant aquest any, el doble d'urinaris permanents a Ciutat Vella dels que ja hi ha.

Seran, això sí, cabines tancades i autorentables, cosa que impedeix que algú s'hi pugui passar molta estona tancat i evita, per tant, problemàtiques com el consum de drogues dins d'aquests espais, que va ser un dels motius que va portar a la retirada dels antics lavabos públics. Fins ara hi havia set cabines d'aquest tipus al centre de Barcelona i ara se n'afegiran set més.

Es farà, també, l'habitual reforç d'estiu amb cabines i urinaris de peu portàtils també a Ciutat Vella. Se n'instal·laran vuit de temporals i això servirà per elevar la xifra d'urinaris fins als 15 a l'espera que arribin els nous lavabos permanents. Aquest reforç es fa entre l'1 de juny i el 30 de setembre per donar resposta al creixement de la pressió turística.

En paral·lel, el consistori està en procés de contractar les set noves cabines autorentables que quedaran col·locades de forma permanent en punts com la plaça de la Catedral, la plaça Castella o la rambla del Raval. Fins ara, les set que ja hi ha es troben a llocs com la plaça dels Àngels o el pla de Palau. L'Ajuntament remarca que Ciutat Vella té un "ús intensiu de l'espai públic" que no és estacional i que fa necessària la instal·lació dels urinaris per garantir l'equilibri entre la vida veïnal i els altres usos de l'espai.

540x306 En verd les cabines autorentables permanents ja existents. En taronja, els locals. En vermell, el reforç d’estiu. En blau, les cabines autorentables permanents previstes per finals d’any. En verd les cabines autorentables permanents ja existents. En taronja, els locals. En vermell, el reforç d’estiu. En blau, les cabines autorentables permanents previstes per finals d’any.

Durant el 2017, els set lavabos permanent que ja hi ha al districte van tenir un total de 539.456 usos. Els plans del govern municipal passen, de fet, per crear una xarxa de lavabos públics que vagi més enllà del que és Ciutat Vella. Durant la presentació de l'ordenança de convivència que el govern encara no ha trobat aliats polítics per aprovar, el tinent d'alcalde Jaume Asens va remarcar que es vol impulsar una xarxa de 100 lavabos públics no només a zones turístiques o d'oci nocturn, sinó també en espais freqüentats per gent gran i per nens. S'importa, d'aquesta manera, el model de París on ja hi ha lavabos públics que s'autonetegen. "La sanció per orinar a l'espai públic té més legitimació si donem alternatives", va defensar Asens. De moment, el pla avança a Ciutat Vella.