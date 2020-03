Carrers buits i avisos policials: així ha anat el primer dia de confinament oficial

Primer dia amb les mesures del nou estat d'alarma en marxa per combatre el brot de coronavirus a tot l'Estat. Les restriccions han canviat per complet el dia a dia de tots els ciutadans i això es nota bàsicament al carrer. Avui els municipis de Catalunya estan visiblement més buits que qualsevol altre cap de setmana i els restaurants, bars i altres comerços estan tancats i es quedaran amb la persiana baixada, per llei, durant els pròxims 15 dies.

Tot i així, les mesures semblen no haver arribat a tothom amb el mateix impacte, per això els cossos i forces de seguretat recorden als vianants que han de complir les normes de confinament i de l'estat d'alarma. Unes mesures que es poden consultar aquí i l'incompliment de les quals pot comportar sancions que van dels 100 a 600.000 euros i penes de presó de fins a 4 anys.

651x366 Un altre agent avisa un ciutadà de Barcelona que ha de marxar cap a casa / MANOLO GARCÍA Un altre agent avisa un ciutadà de Barcelona que ha de marxar cap a casa / MANOLO GARCÍA

Els Mossos d'Esquadra i les diferents policies locals pentinen aquest diumenge els carrers per recordar els ciutadans que no compleixen amb el confinament que no poden sortir al carrer si no és per algun dels motius d'excepció, com ara anar a comprar menjar, anar al metge o a treballar. Ho fan a peu, en cotxe i fins i tot per megafonia:

A Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau també ha ordenat el tancament dels 148 parcs i jardins de la capital catalana per frenar la intenció dels ciutadans a concentrar-se als espais verds per passejar o prendre l'aire i ajudar a minimitzar la propagació d'aquest virus.

651x366 La plaça de Catalunya, al centre de Barcelona, buida aquest diumenge al matí / MANOLO GARCÍA La plaça de Catalunya, al centre de Barcelona, buida aquest diumenge al matí / MANOLO GARCÍA

A més, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també ha clausurat les zones esportives i les àrees infantils que hi ha a les diferents platges d'aquesta zona. Més de 42 quilòmetres de litoral metropolità que aquest diumenge deixaven una imatge molt poc habitual, completament buides.

651x366 Panoràmica de les platges de Barcelona, completament buides / MANOLO GARCÍA Panoràmica de les platges de Barcelona, completament buides / MANOLO GARCÍA

Amb tot, el trànsit de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona havia baixat fins a les 11 hores un 75%, mentre que el d'entrada ho ha fet un 66% respecte a diumenge passat, segons el Servei Català de Trànsit.

La situació és la mateixa a d'altres ciutats catalanes i espanyoles. A Tarragona, les patrulles policials també recorren la ciutat per recordar a la ciutadania que s'ha de confinar a casa per "evitar col·lapsar els serveis mèdics i hospitalaris".

Per la seva banda, Renfe ha anunciat que reprogramarà tota l'oferta d'AVE, Llarga Distància i Avant i suspèn la posada en marxa de l'Avlo. El nou pla de transport suposa anul·lar tota l'oferta actual de trens comercials i substituir-la per una que s'ajusti al decret anunciat ahir d'estat d'alarma. Renfe ja ha avançat que tornarà íntegrament l'import dels bitllets previstos durant el període de vigència de l'estat d'alarma i posarà a la venda noves places.

Les companyies aèries també han cancel·lat una trentena de vols a l'Aeroport del Prat per adaptar-se al decret i ho continuaran fent els pròxims dies. Malgrat la norma ja està en vigor, les companyies de transport, entre les quals les aèries, encara tindran uns dies de marge per reduir un 50% el nombre d'operacions. A més les autoritats han anunciat que reduiran també les plantilles de controladors fet que podria comportar grans retards els pròxims dies.