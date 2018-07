Catalunya tindrà el primer bus sense xòfer al setembre

No caldrà esperar gaire més per veure un autobús sense conductor en vuit municipis catalans. D'aquí un mes i mig ja circularà el primer vehicle de transport públic autònom. No serà un bus habitual: es tractarà d'un vehicle de dimensions més petites, que podrà transportar un màxim de 12 persones –sis assegudes i sis dempeus– i que no superarà els 18 quilòmetres per hora. "Els autobusos urbans de Sabadell i Terrassa circulen, de mitjana, a 13 quilòmetres per hora", destaca el director general de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Joan Prat, que explica que l'estrena del bus sense xòfer a Catalunya serà una prova pilot que es farà entre el setembre i l'octubre; la idea és que cada setmana circuli per una ciutat diferent.

L'AMTU –amb el suport del Govern– ha impulsat aquesta prova, que acolliran vuit poblacions. Sabadell, Terrassa, Igualada i Roses són alguns dels municipis que hi opten, encara que la llista definitiva no es farà pública fins a finals de juliol. En aquesta prova pilot, el recorregut de l'autobús sense conductor serà, com a màxim, de 500 metres, i es farà en un carrer amb la circulació restringida a la resta dels vehicles. "El Codi de la Circulació no permet els vehicles autònoms i hem de demanar autorització als ajuntaments", subratlla Prat, que afegeix que el bus "és segur". De fet, apunta que diversos països europeus –com França, Suïssa, el Regne Unit, Alemanya i Holanda– ja tenen alguna línia regular operada per un autobús sense xòfer. A l'Estat, des de l'abril el bus autònom funciona al Parc Científic i Tecnològic de Guipúscoa.