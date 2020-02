Barcelona no està preparada per encarir l'aparcament

L'àrea blava i verda de Barcelona mantindran aquest dissabte les mateixes tarifes de l'últim any i serà així, com a mínim durant dos mesos més, fins que la ciutat hagi tingut tremps d'adaptar parquímetres i aplicacions al nou sistema de cobrament. Tot i que l'Ajuntament va anunciar que l'encariment de l'aparcament, que va aprovar el ple divendres, s'aplicaria tan bon punt sortís publicat al BOPB, cosa que ha passat avui, fonts municipals han indicat a aquest diari que la ciutat encara no està preparada per aplicar les noves tarifes, que discriminaran en funció de l'etiqueta ambiental del vehicle. La pujada de preus, per tant, quedarà en els llimbs uns mesos tot i tenir-ho tot aprovat. I els canvis en les tarifes de l'àrea verda per a residents, que deixarà de ser gratuïta -es pagaran 20 cèntims al dia- s'aplicaran majoritàriament de cara a l'any vinent perquè el gruix de veïns ja s'han beneficiat de la bonificació per no tenir sancions que ara es retira. Els canvis, que es van anunciar com a immediats, doncs, trigaran més del previst.

La mesura es va segellar durant el ple que va aprovar definitivament el pressupost per al 2020, fruit de l'acord entre el govern sociocomú i les forces independentistes. L'àrea blava passarà a costar entre 1,08 –la tarifa més barata per als cotxes eco– als 3,75 euros l'hora en funció dels nivells de contaminació del vehicle, segons els criteris de la direcció general de Trànsit (DGT). Serà, això sí, gratuïta per als vehicles de 0 emissions. L'àrea verda per a no residents costarà entre 2,75 i 4,25 euros l'hora, també en funció de l'etiqueta ambiental i la zona on es vulgui deixar el cotxe.

Els veïns hauran de pagar 0,20 euros cada dia, és a dir, un euro a la setmana. Tot i que la tarifa continua sent la mateixa, s'elimina la bonificació per no tenir sancions de la qual es van beneficiar un 70% dels residents el 2019. Entre els canvis aprovats destaca, també, el fet que l'àrea blava es pagarà durant la franja del migdia que, fins ara era gratuïta, i que ningú no quedarà alliberat de pagar durant el mes d'agost.

L'objectiu de l'encariment és, segons el govern municipal, diferenciar les tarifes de l'aparcament al carrer de les dels pàrquings i, en conjunt, desincentivar l'ús del vehicle privat i l'ocupació d'espai públic. L'àrea blava, a més, també es pagarà durant la franja del migdia, que, fins ara, era gratuïta. I s'encareix el servei de cancel·lació de les denúncies en cas de mal ús –superar el temps que es té contractat–, que passa dels set als nou euros.

El govern va obtenir el suport d'ERC i JxCat per als nous preus de l'aparcament mentre que Cs va titllar l'entesa d'"impostàs de Colau i Collboni". El ple també es va comprometre, a proposta d'ERC, a estudiar la manera d'estendre l'àrea verda més enllà dels barris que ja en tenen per evitar que hi hagi grans aparcaments gratuïts a les zones on no hi ha restriccions per a l'aparcament. Una mesura que es concretarà per mitjà d'un decret d'alcaldia.