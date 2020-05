Colau defensa que comunitats autònomes i ajuntaments tinguin més pes en el desconfinament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, confia que el ministeri de Sanitat validarà la proposta de la fase 0,5 de desconfinament per a la ciutat i la seva àrea metropolitana. "Hi ha voluntat de coordinació entre les tres administracions [Ajuntament, Generalitat i govern espanyol] i també molt de diàleg i molta prudència", ha dit en una entrevista a TV3, en la qual ha assegurat que la idea d'una fase intermèdia va sortir del mateix ministeri: "No ens hem inventat res". Els dubtes, ha dit, són en punts com flexibilitzar les vetlles, que encara s'està valorant i no està tancat. La proposta del Govern és que, per una qüestió de "respecte als drets humans", es puguin passar a fer amb deu assistents i no només amb tres com a la fase zero.

L'alcaldessa també s'ha referit a la declaració de l'estat d'alarma, que ha considerat que era "necessària" quan es va fer per fixar criteris en matèries com les fronteres, la mobilitat i el turisme. Ara, però, de cara al desconfinament, Colau considera que les comunitats autònomes i els ajuntaments haurien de tenir més veu per gestionar-lo des de la proximitat. Colau, que ha sigut crítica amb el no d'ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma –ha dit que podria haver sigut una abstenció–, ha defensat que en el moment actual els ajuntaments tenen "molt a dir" en aspectes com l'ús dels carrers o les platges. Ha insistit, també, en la necessitat de no posposar més el debat sobre la reobertura de les escoles encara que el curs lectiu no es reprengui fins al setembre.

Obrir equipaments de ciutat

"El que demanem és que el debat hi sigui", ha apuntat, i s'ha referit especialment a la situació de les famílies vulnerables. "Hem de parlar-ne amb tothom, amb la comunitat educativa, les famílies, l'Estat..." Pel que fa als equipaments municipals, ha dit que estudien els protocols de seguretat per poder obrir-los tots, incloent-hi les escoles bressol, per donar-los l'ús que sigui necessari durant l'estiu. Ha assegurat que ja ha traslladat la proposta d'obrir aquestes espais al departament d'Educació. La seva proposta és reobrir les escoles, quan hi hagi condicions de seguretat, com a "espais comunitaris".

L'alcaldessa ha insistit que el seu equip no té sobre la taula més baixades d'impostos, a banda de la subvenció del 75% de la taxa de terrasses als restauradors, i ha explicat que el decret on es concretarà aquesta mesura i la de permetre que ocupin més espai públic sortirà de manera "imminent". Colau ha reclamat al govern espanyol que faci el pas per permetre als municipis invertir els superàvits. "Tenim estalvis que no ens han deixat fer servir i ara són necessaris per ajudar els serveis socials", ha remarcat. "És hora que ens deixin utilitzar els nostres superàvits i estem esperant que l'Estat faci aquest pas", ha dit. També ha defensat la proposta del vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, d'apujar impostos a les grans fortunes: "És hora de ser solidaris".

Sobre la situació política, Colau ha afirmat que ara no és el moment de plantejar eleccions a Catalunya. "La gent no està per a eleccions, ara mateix", ha dit. L'alcaldessa no creu que el moment màxim d'emergència sigui moment de plantejar comicis, tot i que hi hagi un Govern "força dividit". "Quan hi hagi una mínima normalitat es podria plantejar que hi hagi eleccions", ha afegit.

"La Mercè serà diferent"

Colau ha avançat, també, els primers detalls de com serà l'edició d'aquest any del Festival Grec i ha assegurat que recollirà una quinzena de les obres que, amb motiu de l'estat d'alarma, no s'han pogut arribar a fer a la ciutat. Ha explicat que treballen perquè les Festes de la Mercè es puguin celebrar encara que sigui de manera diferent per poder garantir les distàncies de seguretat. "Tot el que sigui producció estarà enfocat a enfortir el teixit cultural de la ciutat", ha defensat.

Missatge a Nissan

D'altra banda, Colau ha demanat a Nissan que no prengui "decisions precipitades" com tancar la planta de Barcelona. En l'entrevista ha expressat el seu suport als treballadors, que, ha dit, "tenen tota la raó", i ha llançat el missatge a Nissan que "Barcelona és una aposta de futur". "Som un bon lloc on estar, volem pensar en la mobilitat del futur", ha explicat.