Colau demana al govern espanyol transferir als ajuntaments els fons europeus per a polítiques d'acollida

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana al govern espanyol que "faci arribar a les ciutats" els "centenars de milions d'euros" que rep per a polítiques migratòries i d'acollida, perquè "és on està arribant la gent". Colau ha afirmat que "hi ha fons disponibles de la Unió Europea que no s'estan destinant a la finalitat per a la qual estaven previstos". I, en aquest sentit, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez "recuperar el fons de 200 milions d'euros de la UE que el govern del PP va retallar de la llei d'estrangeria". L'alcaldessa s'ha dirigit al govern de l'Estat en una atenció als mitjans després d'una reunió amb el seu homòleg a Londres, Sadiq Khan, en la qual els dos han demanat "més poder" per a les ciutats en la lluita contra l'especulació immobiliària. En una trobada a la capital britànica, Khan ha confirmat la seva adhesió a una "declaració de grans ciutats" que impulsa Colau sobre habitatge, i també el seu "total suport" a la política d'acollida migratòria que defensa el consistori barceloní.

Barcelona, a través de la CGLU, la principal xarxa mundial de ciutats, promou una declaració internacional, que ja compta amb el suport de Londres. Colau es reunirà l'11 de juliol amb l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, mentre en paral·lel, a través de la CGLU, s’està treballant per compartir aquesta declaració amb altres grans ciutats de tot el món amb l’objectiu de traslladar als estats la urgència d’una aliança global per frenar l’especulació, garantir habitatge assequible i defensar els drets dels veïns davant increments abusius del preu del lloguer. Ada Colau presentarà la declaració a les Nacions Unides el 16 de juliol, en una cimera de grans ciutats amb representants dels estats membres de l’organització mundial.