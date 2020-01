El tramvia o més superilles: Colau busca aliats per als projectes clau

Aprofitant el clima d'entesa creat amb ERC i Junts per Catalunya per l'aprovació dels pressupostos, el govern d'Ada Colau busca que l'estabilitat arribi, també, a l'aprovació del que es considera el full de ruta del mandat, el pla d'actuació municipal (PAM) , que els comuns no van aconseguir aprovar en la seva estrena al consistori. El govern municipal ha llançat aquest dimarts la proposta inicial del document, que preveu una inversió total per al mandat de 2.004 milions d'euros i recupera el projecte estrella de l'enllaç dels tramvies per la Diagonal i compromisos com el d'ampliar la cobertura de la ronda de Dalt al seu pas per Horta-Guinardó. De fet, aquest últim va ser el projecte que va rebre més suport de la ciutadania en el procés de debat del PAM anterior i que ha defensat el PSC. El full de ruta no és un document que, com passa amb el pressupost, tingui una afectació directa en la capacitat de decisió del govern, però tenir-lo segellat per l'oposició dona un marc de consens que fa més factible que els projectes acabin tirant endavant. I, de fet, el gruix de les iniciatives que recull el PAM ja formaven part de l'acord de pressupostos que es va presentar dilluns.

El primer tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, ha remarcat en la presentació del PAM que la proposta recull actuacions per a dos grans objectius: fer front a les desigualtats i lluitar contra l'emergència climàtica. El regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha afegit que és un pla que recull "la llavor plantada" el mandat anterior per posar el peu a l'accelerador en la transformació dissenyada per a la ciutat. Agafen embranzida, per exemple, projectes com el de les superilles –se'n preveuen de noves en punts com els carrers Consell de Cent i Girona–, l'ampliació del nombre de carrers amb la velocitat reduïda a 30 km/hora o la creació d'una àrea verda específica per a motos al districte de Gràcia.

També es preveu arrencar reformes com la de la Rambla, la Via Laietana i el recinte de la Model o començar les obres del nou CAP del Raval a la Capella de la Misericòrdia. Però els representants municipals han insistit que el document mira més enllà del que és pedra i recull iniciatives com estendre el sistema de recollida d'escombraries porta a porta més enllà de Sarrià, impulsar un nou pla de barris, avaluar l'impacte en salut de la zona de baixes emissions (ZBE) o crear l'Observatori de la Soledat.

El document passarà dimecres per la comissió de Presidència abans de començar el procés participatiu, a partir del 3 de febrer, i obrir-lo a la ciutadania, que hi podrà dir la seva telemàticament o presencialment i amb la garantia, segons el govern, que totes les seves propostes rebran una resposta. Aquest cop es posa èmfasi en col·lectius com els infants, la gent gran o les persones amb alguna discapacitat. "Volem escoltar la veu de col·lectius que històricament no han tingut veu", ha apuntat el regidor de Participació, Marc Serra. Hi haurà sessions amb 3.100 estudiants de quart i cinquè de primària i també amb alumnes de tercer d'ESO i s'organitzaran debats amb persones amb diversitat funcional. En total, es preveuen 250 sessions al conjunt de la ciutat. Un cop tancat el procés, el document passarà pel ple a l'estiu.

Districte a districte

Ciutat Vella

Traslladar el CAP del Raval i iniciar-ne les obres i començar les obres de la Rambla i els plans estratègics per a la transformació de la Via Laietana. També es detalla que començaran les obres dels equipaments a Can 60 i de la Biblioteca Andreu Nin al Borsí.

Eixample

Ampliar la xarxa d'eixos verds començant per les superilles de Consell de Cent i Girona, avançar en la transformació de la Model, comprar el taller Masriera, pacificar la ronda de Sant Antoni i convertir l'avinguda de Roma en un parc lineal, entre altres mesures.

Sants-Montjuïc

Consolidar el pla de barris a la Marina i crear habitatge protegit a la Marina del Prat Vermell i noves promocions a Can Batlló, el Poble-sec i la Font de la Guatlla. Tirar endavant el projecte per a la Casa de la Premsa i millorar els entorns del mercat d'Hostafrancs, entre altres mesures.

Les Corts

Desenvolupar la gestió urbanística de la Colònia Castells, urbanitzar els entorns del Camp Nou, posar en marxa un nou espai per a joves o acabar les obres de l'Escola Anglesola.

Sarrià-Sant Gervasi

Estendre el sistema de recollida porta a porta, pacificar el carrer de Sant Gervasi de Cassoles, implantar el sistema de superilles socials o incloure el barri de les Planes en la segona edició del pla de barris.

Gràcia

Construir el nou mercat de l'Abaceria, estratègia integral per pacificar l'aparcament de motos, convertir Pi i Margall en un eix verd o impulsar la construcció d'un centenar d'habitatges socials a l'avinguda de Vallcarca.

Horta-Guinardó

Dur a terme una nova urbanització de la rambla del Carmel i avançar en el projecte de cobertura de la ronda de Dalt. Obrir una nova escola bressol a la Teixonera o llançar un pla per al vianant, a més d'urbanitzar la plaça de la Font d'en Fargues o remodelar el mercat d'Horta.

Nou Barris

Llançar un pla de desenvolupament econòmic del districte, donar continuïtat al pla de barris engegat, ampliar l'oferta d'habitatge públic i definir el projecte de futur de Can Peguera.

Sant Andreu

Urbanitzar i augmentar el verd a la plaça del Canòdrom, pacificar el segon tram del carrer Gran de Sant Andreu i estendre la reforma de la Meridiana. Començar els equipaments previstos a l'entorn de la presó de la Trinitat.

Sant Martí

Instal·lar un nou paviment i incrementar l'ús veïnal al carrer Rogent, adquirir i rehabilitar l'Antiga Fàbrica del Plom, reformar el Pont de Santander, enfocar el Port Olímpic més enllà de l'oci nocturn i acabar el front litoral.