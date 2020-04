Sembla que sí, que estem doblegant la famosa corba. En això coincideixen els investigadors que segueixen dia a dia l’epidèmia de covid-19 mitjançant models matemàtics. "Hi ha dies que tenim més casos i dies que en tenim menys, però ja no hi ha un creixement tan acusat com dies enrere", confirma Daniel López, investigador del grup de biologia computacional i sistemes complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). "Ho estem fent bé", corrobora Àlex Arenas, director del grup de recerca en algoritmes per a sistemes complexos de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

651x962 Comença a doblegar-se la corba d'infectats pel coronavirus Comença a doblegar-se la corba d'infectats pel coronavirus

A més d’observar-se en el nombre de casos de nous contagis, tant a Catalunya com a l’Estat, la tendència també s’aprecia en l’evolució de la taxa de contagis, que és el nombre mitjà de persones a qui encomana la malaltia una persona infectada. A principis de març aquest valor a Catalunya se situava al voltant de 2, després va experimentar un creixement molt abrupte i des de mitjans de mes ha anat baixant progressivament fins al valor actual, pròxim a 1. Quan aquest paràmetre se situa per sota d’1 es considera que l’epidèmia està sota control perquè, en principi, no creix el nombre de positius. Ara bé, la realitat no és tan perfecta com la corba matemàtica ideal en què hi ha un creixement seguit fins al pic i, a continuació, un descens al mateix ritme.

"Proposem parlar d’una serralada més que no d’un pic –explica Daniel López– i ara, a Catalunya, som probablement en aquesta zona". Segons l’investigador, "de cara a Sant Jordi hauríem de veure un nombre de casos diaris significativament més baix que l’actual". El model que han desenvolupat des del grup de la UPC, basat en les dades que es van recollint de l’epidèmia i no tant en els seus mecanismes de funcionament, estableix que el valor de la taxa de contagi ja és molt pròxim a 1, tant a Catalunya com a Madrid, i globalment a tot l’Estat. El model amb què treballen els investigadors de la URV, que sí que es basa en el funcionament de l’epidèmia, també obté un valor actual de la taxa de contagi molt pròxim a 1 i, segons Àlex Arenas, preveu que "la setmana vinent aquest valor es pugui situar per sota d’1". "La setmana que ve hauríem de veure una estabilització i fins i tot un descens del nombre de nous casos", explica l’investigador.

Tornada a la normalitat lenta

Ara bé, els científics coincideixen que la tornada a la normalitat serà lenta. "El perill d’un rebrot és constant, perquè el virus ha infectat una part petita de la població", adverteix López. "Ara no es tracta de centrar-nos en tots els errors que s’han comès, sinó de no fer-ne cap més, perquè el nombre de casos podria tornar a pujar", assegura Arenas. A més, tal com indiquen les dades procedents de la Xina, el descens del nombre de casos diaris es produeix de manera més lenta que l’ascens, sobretot en les regions amb alta densitat de població.

Les prioritats de les pròximes setmanes haurien de ser, segons López, "assegurar que el sistema sanitari estigui en bones condicions, no com ara, que tenim una situació insostenible", i, quan sigui el moment, "fer la reobertura amb molta disciplina". Segons Arenas, en aquesta pròxima fase també caldrà "fer molts tests per controlar la malaltia". Per assegurar-se que no hi hagi nous brots, l’investigador de la URV també remarca: "És probable que després del confinament total encara necessitem algunes setmanes més de reclusió". De quina manera s’haurà de restablir la mobilitat progressivament per evitar nous brots és, justament, el que estudien ara els investigadors.