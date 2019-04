Condemnen Barcelona a pagar 50.000 euros per la mort d'un jove detingut per la Guàrdia Urbana

Un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha condemnat l'ajuntament de la ciutat a pagar 50.000 euros a la mare d'un jove mort el 2009 durant una detenció de la Guàrdia Urbana a la rambla Guipúscoa, al barri de Sant Martí de Provençals. El jove havia begut i pres drogues, i es va donar molts cops amb els vidres del cotxe patrulla, que va acabar trencant. La jutge considera que el noi es va colpejar voluntàriament, però responsabilitza els agents de no haver-lo immobilitzat correctament ni haver-lo calmat davant del seu estat d'agitació.

En la sentència, la magistrada del jutjat contenciós-administratiu número 7 considera que els agents implicats en la detenció tenen part de la responsabilitat, no pas penal i directa, però sí patrimonial, com a funcionaris públics que havien de tenir cura d'una persona custodiada. De fet, els retreu que no apliquessin el protocol que obliga a cordar amb el cinturó als detinguts dins dels cotxes policials.

La família, després de l'arxivament de la causa penal per part de l'Audiència de Barcelona, va fer una reclamació administrativa i patrimonial al consistori, que la va desestimar per silenci administratiu. Per això va portar el cas a la justícia, que ara ha donat parcialment la raó a la mare del noi. La magistrada fixa la indemnització en 50.000 euros, que hauria de pagar l'asseguradora de la Guàrdia Urbana.