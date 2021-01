Confinament municipal i comerç tancat el cap de setmana: què es podrà fer i què no a partir del 7 de gener

El Govern ha anunciat avui l 'enduriment de les mesures per frenar el coronavirus. Fem un resum detallat de les restriccions, que entraran en vigor el 7 de gener, l'endemà de Reis, i s'allargaran durant deu dies:

Mobilitat

Fins al 17 de gener no es podrà sortir del municipi de dilluns a diumenge si no és per treballar o per anar a l'escola. La Cerdanya i el Ripollès passaran del confinament perimetral al municipal.

Comerç

Es tanquen els centres comercials i els comerços de més de 400 metres quadrats de dilluns a divendres, però el cap de setmana han de tancar tots els establiments, tret que siguin essencials, com ara els supermercats i les farmàcies, que es mantindran oberts.

Reunions

Estan permeses les trobades d'un màxim de 6 persones de dues bombolles diferents.

Toc de queda

El toc de queda nocturn es manté a les 22 h.

Esport

Tanquen els gimnasos i equipaments esportius interiors, però es mantenen obertes les instal·lacions a l'aire lliure amb un 50% aforament i les piscines amb un 30%. Se suspèn el calendari esportiu no professional.

Lleure

Se suspenen les activitats de lleure, i les activitats extraescolars queden limitades al grup bombolla.

Bars i restaurants

L'hosteleria manté les franges horàries de 7.30 h a 9.30 h i de 13 h a 15.30 h.

Cultura

Els auditoris, t eatres, cinemes i sales de concerts es mantenen oberts amb el 50% d'aforament, sempre que no se sobrepassin les 1.000 persones.

Actes de culte

Les cerimònies religioses també mantenen l'aforament del 30% amb un límit de 1.000 persones.