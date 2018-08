Consells (i sentit comú) per combatre la calorada

Malgrat que molta gent espera amb ànsia l'arribada de l'estiu, la calorada històrica que estem vivint aquest dissabte a tot el territori convida a recordar alguns dels consells bàsics per combatre les altes temperatures i evitar problemes de salut, com el cop de calor. Protecció Civil, davant la previsió que avui no serà l'últim dia de calor ni l'última nit de mal dormir, ha fet una crida generalitzada a prendre precaucions, amb mesures com ara mantenir-se hidratat al llarg del dia de manera regular o evitar l'exposició prolongada al sol, especialment durant les hores de més insolació.

Aquests són alguns dels consells (mesures, sobretot, al sentit comú) que cal tenir en compte per aguantar les altes temperatures durant l'onada de calor: