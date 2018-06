Controlat l'incendi que ha cremat una nau del grup Balfegó a l'Ametlla de Mar

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dissabte a la matinada l'incendi que ha cremat una nau del grup tonyinaire Balfegó a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, de 4.500 metres quadrats i situada al quilòmetre 1.113 de l'N-340.

"Els Bombers donen per controlat l'incendi al polígon industrial de l'Ametlla de Mar. Tenim uns grans cossos que vetllen per la nostra seguretat. Bona feina!", ha felicitat via Twitter el conseller d'Interior, Miquel Buch. Tots els treballadors de l'empresa han pogut sortir-ne quan començava el foc i estan fora de perill. Preventivament s'han desallotjat cinc treballadors d'una empresa veïna.

L'avís es va rebre ahir al voltant de les sis de la tarda i fins a 25 dotacions terrestres dels Bombers i 55 efectius humans han treballat per apagar les flames. També hi han participat agents dels Mossos d'Esquadra i membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A l'arribada dels efectius, l'incendi estava totalment desenvolupat i va ensorrar una part de l'estructura. Eduard Martínez, cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, ha explicat que els Bombers van prioritzar els elements més vulnerables com ara dipòsits de pressió, la zona d'oficines i una nau pròxima a l'incendi.