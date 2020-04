Espanya supera els 20.000 morts per coronavirus

Després de dos dies amb un repunt de morts per coronavirus a l'Estat, les dades proporcionades pel ministeri de Sanitat recuperen la tendència a la baixa de la darrera setmana, coincidint amb el pont de Setmana Santa. En les últimes 24 hores, han mort 565 persones, mentre que ahir divendres es va comptabilitzar un repunt de 585, la xifra més elevada des del 10 d'abril. Les dades es van difondre enmig d'una gran confusió: el govern espanyol haurà de reajustar tota la sèrie històrica per l'aportació d'informació no acurada per part de Catalunya, segons va detallar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Amb tot, Espanya ja supera el llindar dels 20.000 morts al conjunt del territori. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va calcular en l'inici de la pandèmia que s'arribaria als 10.000 morts.

Els contagis també comencen a anar a la baixa després de tres dies seguits amb un repunt. Si ahir divendres se'n van comptabilitzar 5.252 de nous en 24 h, aquest dissabte en figuren 3.658 si es calcula la diferència diària, tot i que el ministeri comptabilitza 4.499 nous casos. Amb tot, és menor que el d'ahir de 5.252 nous positius en 24 hores. Cal tenir en compte que l'Estat finalment està augmentat les proves de diagnostic, que han passat de ser entre 15.000 i 20.000 diàries a més de 40.000, acumulant gairebé un milió de proves des de l'inici de la pandèmia, segons dades del ministeri de Sanitat. Per al ministre Illa, l'augment en els contagis és conseqüència de l'increment de la detecció, i no pas de la fi del confinament dur amb el retorn a la feina des d'inicis de setmana dels treballadors d'activitats no essencials.

En aquests moments compareix el comitè de gestió tècnica per donar detalls de les noves xifres, que no acaben de quadrar amb les del dia anterior i que s'han difós amb gairebé una hora i mitja de retard sobre l'horari habitual. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, el doctor Fernando Simón, ha argumentat que s'estan intentant ajustar les dades després d'haver demanat informació més detallada a les comunitats i que això estigui provocant que les xifres no siguin exactes. Simón considera que s'ha arribat a un punt d'estabilització de la pandèmia però que és precís que hi hagi una reducció més dràstica de morts, en la línia de la baixada del voltant del 50% d'hospitalitzacions i ingressos en UCI. Sobre malalts crítics, les dades de Catalunya tenen un repunt important que Simón ha demanat no tenir en compte perquè és acumulat.

"Encara tenim força morts i això no s'ha acabat encara: hem d'entendre que no podem tirar per terra tot el que hem fet fins ara", ha advertit demanant no fer males interpretacions sobre les dades. Pel que fa la informació dels asimptomàtics, ha dit que necessiten tenir dades de diferents dies per poder aportar-la de forma "correcta" i que cal deixar "el marge adequat" a les comunitats perquè cada dia ho facin millor. "No es poden fer els canvis instantàniament. No per publicar una ordre ministerial les dades es canvien en un obrir i tancar d'ulls. Les dades d'avui són millors que les d'ahir i de demà seran millor que les d'avui", ha resumit.

El reajustament del ministeri de Sanitat coincideix amb la decisió de la Generalitat d'incloure en les xifres diàries la informació que aporten les funeràries. "La valoració d'un sospitós ha de ser totalment diferent que la d'un confirmat", ha advertit Simón, si bé ha admès que més endavant es pot acabar incorporant una nova columna en els recomptes, com fa la Generalitat.

Coincidint en el canvi de recompte català, el ministeri va publicar una nova ordre per a totes les comunitats per detallar el criteri per enviar les dades: ara comptabilitzaran totes les persones a qui se'ls hagi fet una prova de diagnòstic del coronavirus en vida, una PCR, independentment d'on hagin mort, sigui en un hospital, en una residència o a casa seva. També se sumen les persones a qui s'ha fet la prova del test d'anticossos: aquest detalla si s'ha passat la malaltia en algun moment. Per tant, es tracta de persones, en la seva majoria asimptomàtiques.

Informació sobre els casos asimptomàtics

En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 1.194 persones que han donat positiu en el test d'anticcossos al conjunt de l'Estat. A Catalunya no hi ha constància, segons les dades del ministeri, que se n'estiguin fent. Simón ha assenyalat que a l'Estat de moment no li interessa la informació sobre casos sospitosos sense haver-se fet la prova perquè portarien a un canvi en la sèrie. La intenció del ministeri de Sanitat és començar a demanar els sospitosos un cop hi hagi una reducció dràstica dels contagis i calgui rastrejar cas per cas per evitar un nou brot.

Gairebé 75.000 recuperats

Pel que fa la xifra de recuperats, tampoc quadra: si bé ahir divendres era negativa, cosa que no s'explicava, avui s'acumulen 1.699 noves altes a Espanya si es té en compte que en el recompte d'ahir eren un total de 72.964 i avui són 74.662. Amb tot, Sanitat assenyala que hi ha hagut 3.166 altes, una xifra que no té cap relació amb els totals, de la mateixa manera que va passa amb la variació de contagis.

Pel que fa Catalunya, amb les dades detallades d'ahir divendres a la nit i que ja estan incloses -en part- en el recompte del ministeri de Sanitat, en les darreres 24 hores s'han registrat 1.251 contagis més de covid-19 i els positius confirmats ja superen els 40.000. En total, Catalunya ja supera els 100.000 casos positius o sospitosos de coronavirus. En les darreres hores, també han mort 305 persones el qeu eleva la xifra total a 7.881, de les quals 4.123 persones han mort a l'hospital.